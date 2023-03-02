EYT'lilerin gözü kulağı Meclis'te! İlk maaş rakamı baş döndürdü: İşte ceplere girecek o maaş!

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı TBMM'de 28 Şubat'ta başlayacak görüşmelere odaklandı. Daha önce 7 Şubat'ta görüşülmesi beklenen EYT düzenlemesi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ertelendi. Son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi ve görüşmelerin 28 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.
İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesinden 5 milyona yakın sigortalının yararlanması bekleniyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda aynen kabul edilen tasarının Genel Kurul'da herhangi bir değişiklik yapılmadan yasalaşması planlanıyor. Yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uygulamalar başlayacak. İlk maaşların Nisan ayında ödenmesi beklenirken, ortalama aylık tutarın 8.733 TL olması öngörülüyor. Hemen emekli olabilecek 2,2 milyon sigortalının yaş ortalaması 48,5 olarak hesaplanıyor.
Deprem araştırma komisyonu kurulacak
Merkezi Kahramanmaraş olan depremin arkasından Meclis'te araştırma komisyonu kurulması planlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin vereceği önergeler, bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek ve Kahramanmaraş merkezli depremleri detaylarıyla ele alacak bir komisyon kurulacak. Çalışmalara başlayacak. Meclis'te daha önce de depremlerle ilgili araştırma komisyonları kurulmuş, 2021 yılında kurulan son komisyon 500 sayfalık raporunda 268 öneriye yer vermişti.
Millet İttifakı deprem konusunda çalışacak
Millet İttifakı, 11 ilde 13 milyon insanı derinden sarsan depremden sonra deprem bölgesindeki illerin yeniden inşa sürecinde kısa, orta ve uzun vadeli atılacak adımlar için ortak bir komisyon kurmayı planlıyor. Millet İttifakı'nın sosyolojiden ekonomiye, şehir planlamasından ekonomiye kadar ilgili tüm boyutlarda uzmanların görüşlerini dikkate alan kapsamlı bir çalışmayı ortak programına yansıtması planlanıyor.