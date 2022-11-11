EKONOMİ
11 Kasım 2022 - 17:40

EYT'lilerin kıdem tazminatı hesabı! Bakan açıkladı, yüzde 87 oranında...

Milyonlarca EYT'li heyecanla bakanlıktan gelecek haberi bekliyor. Bakan Bilgin, EYT'li sayısı, çıkış tarihi ve kıdem tazminatına ilişkin konuştu. İşte EYT'de son durum...

EKONOMİ
11 Kasım 2022 - 17:40
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EYT'lilerin kıdem tazminatı hesabı! Bakan açıkladı, yüzde 87 oranında...


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan milyonlarca EYT’linin beklediği haber geldi. Aralık ayında Meclis’e gelmesi beklenen EYT için 1,5 milyon kişinin şartları karşılayarak kapsama dahil edildiğini söyleyen Bakan Bilgin, kıdem tazminatına ilişkin de bilgi verdi. İşte EYT’de son durum…

1,5 milyon kişi yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. EYT’den 1,5 milyon kişinin yararlanacağını söyleyen Bilgin, EYT ile ilgili ilk rakamları da paylaştı. Milyonlarca kişi kıdem tazminatı hesabı yaparken, Bakan Bilgin şartları taşıyanların yüzde 87’sinin özel sektörü çalışanı olduğunu belirtti. EYT’liler kıdem tazminatı ödemelerinde sorun yaşayacak mı merak edilirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun konuya açıklık getirdi.



Bakan Bilgin’in EYT’de yaş şartını karşılayanlara yaptığı açıklamaları değerlendiren Erdursun, 8 Eylül 1999 öncesi yaş şartı henüz yokken yaşa takıldıklarını söyleyerek, EYT’lilerin tekrar yaşa takılması halinde ikinci yaşa takılmada belirlenen yaşı bekleyeceklerini ifade etti.

Bakan Bilgin, EYT’den 1,5 milyon kişi yararlanacak demişti. Erdursun ise 1.5 milyon kişinin bu haktan yararlanması halinde yaş şartının olmayacağını, ayrıca bir yaş şartı getirilirse 1,5 milyon kişinin emekli olmasının mümkün olmayacağını belirtti. Ayrıca yeni bir yaş şartı getirilmesi durumunda da 200- 300 bin kişinin emeklilik hakkı elde edeceğini, geriye kalanın yeniden yaş şartını beklemek zorunda kalacağını dile getirdi.

EYT’lilerin kıdem tazminatı ne olacak?

Gündemde yer alan kıdem tazminatı sorusuna da yanıt veren Erdursun, işveren bir ürün satıyorsa bunun maliyetini hesaplarken işçiye ödeyeceği maaşı, tazminatı, kirayı elektriği ve diğer tüm maliyetleri hesapladığını söyledi. İşverenin maliyetinin hesabına kıdem tazminatı dahil değilse bunun işverenin kendi sorunu olduğunu vurgulayarak, kıdem tazminatı için EYT yasasının çıkıp çıkmamasının bir önemi olmadığını, bir kişinin işten çıktığında yasal olarak kıdem tazminatı alma hakkının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Açıklamalar doğrultusunda yıl sonunda çıkacak EYT’den 1,5 milyon kişi yararlanacak. Bu kişilerin kıdem tazminatlarında herhangi bir sorun yaşanması ise beklenmiyor. Ayrıca EYT’li olan ve kapsama dahil edilen çalışanların yüzde 87’sinin özel sektör çalışanı olduğu da belirtiliyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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