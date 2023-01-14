EYT'lilerin maaş tarihi netleşti! Bakan Bilgin'den 'EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman yatar?' sorusuna yanıt geldi!













BAKAN VEDAT BİLGİN İLK MAAŞI YATACAĞI TARİHİ VERDİ

"Şubat veya Mart aylarında ilk aylık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, uzun zamandır çok sayıda çalışanın merakla beklediği bir konu hakkında konuştu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hakkında konuşma yapan Bakan Bilgin, tasarının bu ay sonuna kadar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulabileceğini söyledi. Bakan Bilgin ayrıca, ilk aylık ödemelerin Şubat veya Mart aylarında yapılacağını aktardı. EYT düznelemesi milyonlarca vatandaşın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. İnsanlar merakla EYT'nin yasalaşacağı günü bekliyor. EYT konusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gün yüzüne çıkarken Erdoğan, Beştepe'de basının karşısına çıkarak düzenleme hakkında detaylar vermişti.Yeni düzenleme ile birlikte 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalılığa başlayanlara yaş sınırı olmaksızın emeklilik kapısı sonuna kadar açıldı.Emekli olmak için gün sayan EYT'liler aynı zamanda ilk maaşlarını da almak için sabırsızlanıyor. Bu kapsamda TBMM'nin tüm çalışmaları yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ilk emekli maaşı ödeme tarihini açıkladı.Bakan Vedat Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Milletvekilleri, uzman arkadaşlarla ihtiyaçları görüşüyorlar. Komisyon süresi ay içinde bitebilir, sanırım Plan ve Bütçe Komisyonu'na iletilir. Ay sonunda. İlk aylık ödemeler ise Şubat veya Mart ayında yapılabilir." Prim günlerinin hesaplanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gönderilen belgelerin bir ay içinde kesinleşeceğini belirten Bilgin, "Cumhurbaşkanımız direktif verdi ve ifadesinde bu konunun kararlı bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi." dedi.