EYT'lilerin maaşı cebe girmeden zamlandı! SGK uzmanından flaş açıklama: Maaşlar bu miktarda yatacak

EYT düzenlemesinin TBMM tarafından onaylanması ardından Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Sosyal güvenlik uzmanı zamlar ile ilgili açıklamada bulundu. Maaşlar ile ilgili son durum nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.
EYT'Lİ EMEKLİLERE ZAM HABERİ GELDİ!Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düzenlemeler yürürlüğe girdi. Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte tüm emekli adayları sevindi. 2 milyon 250 bin kişi için emeklilik hakkı doğdu.
EYT adaylarını meraklandıran diğer bir konuysa Milli Gelir zammı oldu. Sosyal güvenlik uzmanı konuyla ilgili açıklamada bulundu. EYT maaşlarında artacak oran netleşti. EYT emekli maaşları merak konusu oldu. EYT emekli maaşları belli oldu. 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı çalışmaya başlayan çalışanlar veyahut sigorta başlangıç tarihini borçlanarak ileri götüren kişiler, yaş dışı emeklilik şartlarını yerine getirenler emekli olma hakkına sahip olabileceklerdir. SSK kadınlar için 5000-5975 prim günü ve 20 yıl çalışma süresi, erkek çalışanlar için 25 yıl çalışma süresi geçerlidir. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kadınlar için 7200 prim günü, erkekler için 9000 prim günü sigorta süresini doldurmuş olma şartı bulunmaktadır. Bu şartları tamamlayanlar Resmi Gazete'de yayımlanan tarihler itibariyle emeklilik başvurusunda bulunarak emekli olma hakkına sahip olabileceklerdir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye 2022 yılı gayri safi yurtiçi hasıla büyüme oranının %5,6 olarak geçtiğini açıklamış bulunmaktadır. %5,6 oranında belirlenen büyüme oranı %30 oranında artış göstereceği belirtti. %1,68 artış demektir. Ocak ayına göre %1,68 oranında daha zamlı olacağı belirlendi. Hesaplanan yeni miktarla birlikte maaşlar ödenecektir. Mart ayında yapılan emekli maaş başvuruları nisan ayında ödenmeye başlayacaktır. Tarkan Zengin şu şekilde açıklanmaktır: "İşverenlerin aylık talebinde bulunabilmeleri için istihdam işten çıkışlarını yapmaları gerekiyor. İşverenler çıkışlarını bildirdikten sonra kullanılan e-Devlet üzerinden ya da organa giderek o andan itibaren aylık bağlatmada bulunabilirler" açıklamasında bulundu. Emeklilik için başvuru dilekçesi verilmesinin ardından ödeme gerçekleştirilecektir. Emekli olma hakkını alan kişiler kısıtlı olarak ödemeden faydalanacak. Kıdem tazminatı ödemeleri yapılacaktır. Ödemelerin zamanı işveren ile anlaşmaya bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 2023 yılında 2 milyon 250 bin çalışan için EYT düzenlemesi toplamı 194,4 milyar TL olarak belirlenmiştir. Mart ayı başvuranları 5.811-12.389 TL aralığında maaş alabileceklerdir. Ortalama emekli aylığı ise 8.733 TL olarak açıklanmıştır.