EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 02:43

EYT'lilerin merakı giderildi! Emeklilikte 20 -25 yıl: O şart değişmeyecek

Milyonlarca EYT'linin beklediği haber Bakan Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin EYT'de prim, yaş ve yıl şartına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 02:43
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EYT'lilerin merakı giderildi! Emeklilikte 20 -25 yıl: O şart değişmeyecek


Yeni yıl öncesi milyonlarca EYT’li haklarına kavuşmayı bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin yaptığı son açıklamada hem tarih hem de kapsama ilişkin detay vermişti. Bakan Bilgin’in özellikle “ 1999 öncesi ve 5000 prim günü şartını değiştirmiyoruz “ ifadelerinin üzerine kadın ve erkekler için yıl şartı konusu açıklığa kavuşmuş oldu.

2023 yılının en büyük vaatlerinden biri EYT’liler için oldu. Yaklaşık 4,5 milyon çalışan EYT yasasının çıkmasını beklerken birçoğu aldığı haber karşısında şaşkına döndü. Bakan Bilgin, EYT’de 1999 öncesi ve 5000 prim günü şartını değiştirmeyeceklerini ve 4,5 milyon kişi içerisinden yalnızca 1,5 milyon kişinin şartları karşılayarak EYT’den yararlanabileceğini ifade etmişti.

Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Bakan Bilgin, merakla takip edilen EYT konusu ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Bilgin, şu anda yaş şartını kaldırmaları halinde prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi olduğunu söylemişti. Konuşmalarını biraz daha detaylandırarak, 1,5 milyon kişi rakamının Haziran ayında belirlendiğini, yıl sonunda tekrar görüşüldüğünde bu rakamın artacağını söyledi.

Açıklamalarına devam eden Bilgin, “ kötü senaryoları aklınızdan silin “ diyerek yıl sonu itibarıyla 1,5 milyon kişinin emeklilik hakkı elde edeceğini duyurdu. Ayrıca EYT’li 4 milyonun akıbeti hakkında da detaylar vererek iki şartı kaldırmadıklarını, prim gün ve yıl sayısı şartının aynı şekilde uygulanmaya devam edeceğini ifade etti.

Buna göre kadınlar 20 yıl, erkekler ise 25 yıl şartını karşıladıkları zaman bu yasadan yararlanabilecekler. Bakan Bilgin söz konusu EYT düzenlemesinin tüm çalışanları kapsadığını, sınır koyan ve bazı kişilerin emekli olmasını engelleyen bir uygulama olmadığını da vurguladı.

EYT düzenlemesi ile ilk etapta 1,5 milyon çalışanın emeklilik hakkı elde etmesi bekleniyor. Tahminlere göre EYT Aralık ayında Meclis’e gelecek ardından da 15 Ocak’ta yürürlüğe girecek. EYT ile ilgili kıdem tazminatı ve diğer hesaplamalar ise halen devam ediyor. Aralık ayında EYT ile ilgili tüm ayrıntılar açıklanacak ve sonrasında yasa yürürlüğe girerek fazla sayıda kişi emekli olma hakkı elde edecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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