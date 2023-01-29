EYT'lilerin moraller sıfır! Promosyonda hezimete uğradılar: Son dakika gelişmesi o rakamları tarihe gömdü!

EYT'den faydalanarak emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar emekli promosyonlarını merakla araştırıyor. Peki EYT
kapsamında emekli olan vatandaşlar ne kadar promosyon alacak? Bankalar promosyon miktarlarını ne kadar yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI
Emekli promosyonlarının EYT yasası tamamlandıktan sonra 20 bin TL seviyelerine çıkması beklenirken özel bankaların tavan miktarı 15 bin TL olarak belirlendi. EYT ile emekli olacak vatandaşlar yüksek emekli promosyonları beklerken bankalardan gelen bu hamle herkesi şaşırttı. Bu düzenlemeye göre özel bankalar emekli vatandaşlara 7 bin 500 TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacak. EYT ile birlikte ilk etapta 2 milyon kişinin emekli olması beklenirken bankalar da birbirleriyle tekrardan promosyon yarışına başladı. Edinilen bilgilere göre bankalar 10 bin TL kadar promosyon verirken EYT sonrasında özel bankaların promosyon miktarları 15 bin TL'ye kadar yükseldi. Promosyon ile ilgili düzenlemelerin bu hafta içinde net olarak belli olması bekleniyor.
EMEKLİ PROMOSYONLARI EYT'LİLERİ ÜZDÜ
Geçtiğimiz sene içinde emeklilerin bankalardan aldığı promosyon miktarı en fazla 10 bin TL seviyesinde kalırken EYT ile emekli olacak vatandaşlar bu sene yasa tamamlandıktan sonra çok daha yüksek promosyon tutarları bekliyordu. Ancak bankalar tarafından yapılan açıklamalar EYT'lileri çok sevindirmedi. Son gelen haberlere göre özel bankaların vereceği en yüksek emekli promosyon tutarı 15 bin TL seviyesinde kaldı. Emekli promosyonları ile ilgili düzenlemeler EYT ile emekli olacak vatandaşlar belirlendikten sonra net olarak belli olacak.