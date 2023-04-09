EYT'lilerin para kesesi doldu! O şartla 25.250 TL ödeme yapılacak: Toplu para desteği başladı!







HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLANDI







2.000 TL EK ÖDEME

BANKA PROMOSYONLARINA DİKKAT





EYTLİ'LER TOPLAM NE KADAR ÖDEME ALACAK?

EYT kapsamında emekli olan vatandaşların ilk maaş ödemeleri, emekli maaşlarının bağlanma işlemi tamamlandıkça hesaplarına yatırılmaya başlandı. Nisan 2023 ayı, EYT'liler için oldukça önemli bir ay haline geldi. Minimum 7.500 TL ilk maaşını alacak olan emeklilere bu ay 18 bin TL ile 25 bin 250 TL arasında toplu nakit ödeme yapılacak.EYT kapsamında emekli olan vatandaşlar, ilk maaş ödemelerinin yatmasıyla birlikte ayın başından itibaren maaşın yattığı güne kadar olan aradaki gün sayısı kadar ek bir ödeme de hesaplarına alıyorlar. Örneğin, ayın 15'inde ödeme alacak olan bir EYT'li, aynı zamanda arada kalan 14 günlük fark ödemesini de hesabına yatmış bulunuyor. Benzer şekilde, ödeme günü 17'si olan bir EYT'li de 16 günlük bir fark ödemesiyle karşılaşıyor ve hesabına bu ödemenin yanı sıra minimum emekli ödemesi olan 7.500 TL'ye ek olarak 4 bin TL daha yatıyor.SGK tarafından aylık bağlanma işlemi tamamlanan vatandaşlara ödemeleri yatmaya başladı. Bunun yanı sıra, 14 Nisan'da emekli aylığı ödemelerine ek olarak 2023 bayram ikramiyesi de hesaplara geçecek. Bayram ikramiyesi tutarı en son TBMM tarafından onaylanan minimum 7 bin 500 TL emekli aylığının üzerine 2 bin TL daha eklenecektir.EYT kapsamında emekli olanlar için bankalar farklı kampanyalar sunuyor ve bazıları EYT'lilere özel ek ödül veriyor. Seçilen bankadan alınan geri ödemesiz promosyon miktarı, maaşın yatmasından sonraki 2-3 iş günü içinde hesapta oluyor. Promosyon ödemeleri maaşa göre değişkenlik gösteriyor ve bazı bankalar 10.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapabiliyor. En az promosyon ödemesini yapan bankalar ise genellikle 3.000 - 3.500 TL arasında tutarlar ödüyor. Ancak en az emekli maaşının artık 7.500 TL olduğu dikkate alındığında, bankaların 7.500 TL ile 9.999 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara ne kadar promosyon ödediğine bakmak önemlidir. Bu ödemeler 4.500 TL ila 9.000 TL arasında değişebilir.Bu durumda, en düşük emekli aylığı alacak olan EYT'li vatandaşlar bile minimum 18.000 TL ila 25.250 TL arasında bir toplu ödeme almış olacaklar.