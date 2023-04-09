EYT'lilerin para kesesi doldu! O şartla 25.250 TL ödeme yapılacak: Toplu para desteği başladı!

EYT kapsamında emekli olan vatandaşların ilk maaş ödemeleri, emekli maaşlarının bağlanma işlemi tamamlandıkça hesaplarına yatırılmaya başlandı. Nisan 2023 ayı, EYT'liler için oldukça önemli bir ay haline geldi. Minimum 7.500 TL ilk maaşını alacak olan emeklilere bu ay 18 bin TL ile 25 bin 250 TL arasında toplu nakit ödeme yapılacak.
HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLANDI
EYT kapsamında emekli olan vatandaşlar, ilk maaş ödemelerinin yatmasıyla birlikte ayın başından itibaren maaşın yattığı güne kadar olan aradaki gün sayısı kadar ek bir ödeme de hesaplarına alıyorlar. Örneğin, ayın 15'inde ödeme alacak olan bir EYT'li, aynı zamanda arada kalan 14 günlük fark ödemesini de hesabına yatmış bulunuyor. Benzer şekilde, ödeme günü 17'si olan bir EYT'li de 16 günlük bir fark ödemesiyle karşılaşıyor ve hesabına bu ödemenin yanı sıra minimum emekli ödemesi olan 7.500 TL'ye ek olarak 4 bin TL daha yatıyor.
2.000 TL EK ÖDEME
SGK tarafından aylık bağlanma işlemi tamamlanan vatandaşlara ödemeleri yatmaya başladı. Bunun yanı sıra, 14 Nisan'da emekli aylığı ödemelerine ek olarak 2023 bayram ikramiyesi de hesaplara geçecek. Bayram ikramiyesi tutarı en son TBMM tarafından onaylanan minimum 7 bin 500 TL emekli aylığının üzerine 2 bin TL daha eklenecektir.