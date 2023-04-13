EYT'lilerin şansı döndü! O bankalara başvuran 5000 TL ek ödeme alacak: Bayram öncesi ilaç gibi kampanya!

Bankalar üzerinden çeşitli emekli promosyon kampanyaları düzenlenirken özel ya da kamu fark etmede emeklilere çeşitli promosyon ödemeleri yapılıyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden EYT'lilere özel promosyon ödemeleri yapılmaya başladı. İşte, Kamu bankalarının emekli promosyon tutarları haberimizde.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 3 bin TL,
3.500 - 7.499 TL aralığında olan emeklilere 3.500 TL, 7.500 - 9.999 TL arasında emekli maaşı olanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşına sahip olanlara ise 5 bin TL ödeme yapılır.