EYT'lilerin şansı döndü! O bankalara başvuran 5000 TL ek ödeme alacak: Bayram öncesi ilaç gibi kampanya!







HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ







VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Bankalar üzerinden çeşitli emekli promosyon kampanyaları düzenlenirken özel ya da kamu fark etmede emeklilere çeşitli promosyon ödemeleri yapılıyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden EYT'lilere özel promosyon ödemeleri yapılmaya başladı. İşte, Kamu bankalarının emekli promosyon tutarları haberimizde.3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 3 bin TL,3.500 - 7.499 TL aralığında olan emeklilere 3.500 TL, 7.500 - 9.999 TL arasında emekli maaşı olanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşına sahip olanlara ise 5 bin TL ödeme yapılır.3.500 TL'ye kadar olan emekli aylıklarına 3 bin TL, 3.500- 7.500 TL aralığında yer alan emeklilere 3 bin 500 TL, 7.500 TL - 10 bin TL arasındaki emekli maaşlarına 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ödenecek promosyon tutarı 5 bin TL olarak belirlendi.3.499 TL'ye kadar olan aylıklara 3.000 TL 3.500 - 7.499 TL aralığında bulunan maaşlara 3.500 TL, 7.500 - 9.999 TL aralığında yer alan emekli maaşlarına 4.500 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına sahip olanlara 5 bin TL ödeme yapılır.