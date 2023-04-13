Finans
13 Nisan 2023 - 13:30

EYT'lilerin şansı döndü! O bankalara başvuran 5000 TL ek ödeme alacak: Bayram öncesi ilaç gibi kampanya!

Bankalardan müjdeli haberler gelmeye devam ederken EYT'lilerin başına resmen talih kuşu kondu. O bankalar üzerinden başvurularda bulunanlara 5 bin TL ek ödeme alınacağı duyuruldu. Kamu bankaları üzerinden bayram öncesi cepleri rahatlatacak ödemeler hesaplarda yerini aldı. İşte, EYT'lilere emekli promosyon tutarları ve başvuru şartları haberimizde yer almaktadır.

Finans
13 Nisan 2023 - 13:30
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EYT'lilerin şansı döndü! O bankalara başvuran 5000 TL ek ödeme alacak: Bayram öncesi ilaç gibi kampanya!


Bankalar üzerinden çeşitli emekli promosyon kampanyaları düzenlenirken özel ya da kamu fark etmede emeklilere çeşitli promosyon ödemeleri yapılıyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden EYT'lilere özel promosyon ödemeleri yapılmaya başladı. İşte, Kamu bankalarının emekli promosyon tutarları haberimizde.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 3 bin TL,



3.500 - 7.499 TL aralığında olan emeklilere 3.500 TL,

7.500 - 9.999 TL arasında emekli maaşı olanlara 4 bin 500 TL,

10 bin TL ve üzeri emekli maaşına sahip olanlara ise 5 bin TL ödeme yapılır.

EYT'lilere promosyon

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

3.500 TL'ye kadar olan emekli aylıklarına 3 bin TL,

3.500- 7.500 TL aralığında yer alan emeklilere 3 bin 500 TL,

7.500 TL - 10 bin TL arasındaki emekli maaşlarına 4 bin 500 TL,

10 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ödenecek promosyon tutarı 5 bin TL olarak belirlendi.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

3.499 TL'ye kadar olan aylıklara 3.000 TL

3.500 - 7.499 TL aralığında bulunan maaşlara 3.500 TL,

7.500 - 9.999 TL aralığında yer alan emekli maaşlarına 4.500 TL,

10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına sahip olanlara 5 bin TL ödeme yapılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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