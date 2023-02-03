GÜNDEM
03 Şubat 2023 - 18:45

EYT'lilerin son şansı! Prim günü yetmeyen 2 yöntemle emeklilik yolu açılacak!

SSK ve BAĞ-KUR'dan emekli olanlara müjde! Emekliliğini öne çekmek isteyenler bu yöntemleri izleyerek hızlıca emekli olabilir.

GÜNDEM
03 Şubat 2023 - 18:45
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EYT'lilerin son şansı! Prim günü yetmeyen 2 yöntemle emeklilik yolu açılacak!
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 SSK’lı olarak emekli olanların sigorta başlangıç tarihine göre 5000 – 5975 arasında prim gibi tamamlamak mümkün. Detaylar için yazımızı okuyabilirsiniz.

Meclis’ten Onay ve Hızlı Geçiş

Emeklilikte yaşa takılanlara özel düzenlemenin yasalaşmasının ardından 1.7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin de memur emeklilik hakkı kazanmıştı.



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Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nun yaptığı sunuma göre, 3,5 milyon işçi, 619 bin bağımsız çalışan ve 669 bin devlet memuru olmak üzere toplamda 4,8 milyon kişi emeklilik için yaşı beklemektedir.

Meclis’e sunulan EYT yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu ile görüşüldükten sonra Genel Kurul’da yasalaşacak. SSK’lı olan ve sigorta başlangıç tarihi erken dönemde olarak 5000 – 5975 gün arasındaki primi tamamlayan herkes emekli olacak.

BAĞ-KUR üzerinden Emekli olacak olan kadınların ise 7200, erkeklerin 9000 günü doldurması gerekmektedir.

Prim Gününde Kademe Sistemi

Yasa teklifine göre yaş şartının kalmasına karşı kademeli prim günü aynı şekilde bırakıldı. Meclis süreç hakkında değişikliğe gitmediği sürece, SSK’lıların emeklilik tarihi sigortalı çalışmaya başlamış oldukları tarihe göre değişecek.

24 Mayıs 1999 ile 8 Eylül 1999 tarihleri arasında başlayan sigortalarda ise 5975 prim gününü doldurmuş olması gerekmektedir.

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Prim Borçlanması Yapmak Mümkün

Askerlik, doğum gibi borçlanmaları yapmak mümkün. Borçlanılacak gün sayısına göre de kişilerin en düşük ödemesi gereken tutar 106,8 TL’dir.

İstediğiniz An Sigortalı Olmak Mümkün

Prim günü eksiği olan kişilerin günlerini tamamlamasının bir diğer yolu da isteğe bağlı olarak sigortalı olmaktadır. 180 gün eksiği bulunan kişilerin isteğe bağlı olarak sigorta primi ödemesi üzerine eksiği tamamlaması mümkündür.

Lakin BAĞ-KUR’dan emekli olmayı isteyenlerin böyle bir şey yapması mümkün değildir.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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