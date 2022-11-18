EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 18:40

EYT'lilerin Şubat 2023 emekli maaşları tek tek hesaplandı! 1999 öncesi sonrası maaşlar 5.500, 9.000, 25.000 TL

Milyonlarca EYT'li Bakanlıktan gelecek kararı beklerken emekli maaş hesaplamaları başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, EYT'lilerin emekli maaşını tek tek hesapladı.

EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 18:40
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EYT'lilerin Şubat 2023 emekli maaşları tek tek hesaplandı! 1999 öncesi sonrası maaşlar 5.500, 9.000, 25.000 TL


Ocak ayında yasalaşması beklenen EYT düzenlemesine ilişkin gelişmeler devam ediyor. EYT kapsamında olan kişiler şimdiden emekli maaşları için hesap yapmaya başladı. EYT’li maaşlarında alt ve üst sınırın ne kadar olacağı merak edilirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya net bir maaş tablosu hazırladı.

EYT’liler ne kadar maaş alacaklarına ilişkin hesaplamalarını sürdürürken Özgür Kaya’dan gelen açıklamalar maaşlara ilişkin fikir oluşmasını sağladı. Kaya, SGK’nın 3 bin 500 TL ile bunun 7,5 katına kadar maaş bağlama imkanı olduğunu belirterek 5 bin 250 prim günü için tek tek hesaplama yaptı.

En düşük EYT’li maaşı 3 bin 500, en yüksek 25 bin TL!



Sosyal Güvenlik Uzmanı Kaya, en yüksek EYT’li emekli maaşının 25 bin liraya kadar yükselebileceğini söyleyerek aynı zamanda en az da maaşların 3 bin 500 TL olabileceğine değindi. Vatandaşların SGK’nın internet sitesine girerek emekli maaşlarını hesaplayabileceklerini söyleyerek örnek olması açısından 5250 gün için maaş hesabı yaptı.

Emekli maaşlarında için 8 Eylül 1999 öncesi aylık bağlama oranı ile 8 Eylül 1999 – 2008 arasındaki aylık bağlama oranı arasında yüzde 10 fark bulunuyor. Aylık bağlama oranı yüzde 75’ten 65’e geriledi. Bu nedenle 8 Eylül 1999 öncesinde örneğin 5 bin 250 gün sayısı bu tarih öncesinde alınacak emekli maaşının 5 bin 500 lira seviyesinde olacak. Buna göre 5250 gün ortalama asgari ücretle çalışan bir kişinin EYT’li emekli olması ardından alacağı maaş tutarı 5 bin 500 lira oluyor.

Fakat aynı kişi 8 Eylül 1999 ile 2008 tarihleri arasında kesintisiz çalışmışsa, bu yüzde oranı yüzde 75’ten 65’e geriliyor. Bu nedenle de alacakları maaş 4 bin 800 liraya iniyor. Aylık bağlama oranı ne kadar düşüyorsa vatandaşın alacağı maaş da o kadar geriliyor.

2008 sonrası sigortalılar için 5250 gün hesabı yapıldığında ise maaş bu kez 3 bin 500 liraya düşüyor. Aylık bağlama oranı yüzde 45’e inerken en düşük emekli maaşı olan 3 bin 500 TL maaş alınabiliyor.

eyt

Giriş yılı, prim günü çok önemli

Açıklamalarına devam eden Kaya, 1999 öncesi prim gün sayısın ın ne kadar çok olursa emekli maaşının da o kadar yükseldiğini belirtti. Gün sayısının yanında çalışma dönemindeki maaşı da emekli maaşında etkili oluyor. Yani maaş ve prim günü ne kadar yüksek ise emeklilikte alınan maaş da o kadar yüksek oluyor.

Öte yandan SGK’nın maaşın 7,5 katına kadar aylık bağlama imkanı da bulunuyor. Şimdiki şartlarda 9000 gün primi olan ve prime esas kazançları da asgari ücretin tavanına yakın olduğu varsayıldığında SGK’dan 25 bin TL’ye kadar da emekli maaşı almak mümkün oluyor.

EYT emekli maaşlarına ilişkin hesaplamalar devam ederken nihai sonuç yasa çıktıktan sonra belli olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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