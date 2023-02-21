EYT'lilerin uykuları kaçacak! EYT o tarihe erteleniyor: Planlar rafa kalktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen iki büyük depremin ardından bütün ülke bölgede oluşan yaraları sarmaya çalışıyorken, diğer tarafta da emeklilikte yaşa takılanların bütün dikkati Türkiye Büyük Millet Meclisine çevrilmiş durumda. Bazı gruplar EYT
kapsamında çıkacak olan yeni yasanın erteleneceği hakkında iddialarda bulunurken, TBMM'nin önümüzdeki hafta içinde bahse konu düzenlemeye değinmesi bekleniyor.
SÖZ VERDİK, GERİ DÖNÜŞ YOK
Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT yasasında herhangi bir geri adım atılmayacağının altını çizdi. Erdoğan, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar hakkında bir defa söz verdiğini ve buradan geri dönüşün hiçbir şekilde söz konusu olmayacağını iletirken, bu hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu'nun çalışmasına bağlı olarak EYT hakkında düzenlemenin mevcut haliyle yasalaşmasını beklediğini aktardı.
MECLİS SALI GÜNÜ AÇILIYOR
TBMM, 21 Şubat Salı günü depremin ardından aktif olarak çalışmaya tekrardan başlayacak. 21 Şubat Salı ya da 22 Şubat Çarşamba günü EYT düzenlemesinin de meclisten geçmesinin beklendiği belirtildi. Geçen haftalarda Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen EYT düzenlemesi, 10 ilimizde ciddi yıkımlara, can ve mal kaybına sebep olan deprem felaketleri nedeniyle askıya alınmıştı.
BİR YIL ERTELENSİN TALEBİ
Ak Parti MYK toplantısında konuya değinilirken bazı üyelerin deprem felaketlerinin toplumu zarara uğratması nedeniyle bahse konu düzenlemenin bir yıl ertelemesi yönünde fikirde bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bu hafta içerisinde EYT düzenlemesinin TBMM'den geçmesi hakkında talimatlarda bulunduğuna dair bilgiler de bulunmaktadır. Ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yapılan Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, iki gün önce gerçekleşmişti. Parti genel merkezinde medyaya kapalı bir şekilde yapılan toplantı 6 saat sürerken, toplantı içeriğinde EYT hakkında düzenlemelerin de bir yıl ertelenmesine dair taleplerin gündeme getirildiği iddia edildi. Ak Parti'den birkaç MYK üyesinin toplantıda; depremin yol açtığı ciddi etkileri sebep göstererek EYT düzenlemesinin Hazine'ye büyük bir yük oluşturacağı fikrini savundukları ve EYT düzenlemesinin tekrardan gözden geçirilmesinin önerildiğini ileri sürdü. Fakat bu erteleme taleplerine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında kamuoyuna sözde bulunduğunun ve geri adım atılmayacağının altını çizdiği ifade edildi.