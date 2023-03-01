EYT'lilerin yüzü sonunda gülecek! Meclis'ten milyonların beklediği karar çıktı

Sabah saatlerinde TBMM'den güzel haber geldi ve EYT müjdesi yeniden duyuruldu. Detayları henüz netleşmese de, TBMM'den yapılan açıklamada EYT ile ilgili çalışmaların devam ettiği ve son aşamaya gelindiği belirtildi. EYT'li vatandaşlar, yapılan çalışmalar sonucunda haklarının korunacağından ve müjdeli haberi en kısa sürede alacaklarından umutlu. Öte yandan, EYT ile ilgili olarak siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği sürüyor. EYT'li vatandaşların emeklilik haklarına kavuşmaları için mücadele edenler, TBMM'de yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanacağına inanıyorlar.
SABAH SAATLERİNDE TBBM’DEN DUYURULDU: EYT’LİLERE GÜZEL HABER GELDİ! SON DAKİKA EYT MÜJDESİ
Son zamanlarda yaşanan depremlerin ardından çalışmalara ara veren Meclis, haftalık çalışmalarına 28 Şubat Salı günü yeniden başlayacak. Meclis'in ilk gündem maddesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu olacak. EYT'lilerin merakla beklediği konuda Meclis'ten güzel haber geldi.
İŞLEMLERDEN SONRA BAŞLAYACAK
SGK'da emeklilik işlemlerinin başlatılması için bahçelere yerleştirilen tabloların kullanılacağı bildirildi. Emekli adayları, dilekçelerini bu tablolarda bulunan kutulara bırakacak ve işlemler bu kutulara bırakılan dilekçelerin alınmasıyla başlayacak. Tablolardaki kutuların bahçelere yerleştirilmesi, emekli adaylarının işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarına olanak sağlayacak.
TEKLİF GÖRÜŞÜLECEK TEKLİF GÖRÜŞÜLECEK
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulda görüşülecek. Teklif kapsamında, 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'da ve sonrasında çalışmaya başlamalarına rağmen borçlanma yoluyla sigortalılık başlangıç tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekenlerin emeklilik haklarına yaş şartı olmadan erişebilmeleri amaçlanıyor. Bu düzenlemeyle birlikte, EYT'li emeklilik adaylarının beklentilerinin karşılanması hedefleniyor.