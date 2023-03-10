EYT'liye bankadan hediye! O banka rekor promosyonu verecek: Ne 7 bin, ne 8 bin!







O BANKADAN REKOR PROMOSYON ÖDEMESİ GELİYOR







Emekli vatandaşların en merak ettiği konulardan biri de promosyon tutarlarıyla ilgili. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak? Şartları ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bankalar emekli promosyonları konusunda birbirleriyle yarışıyor. Bir yandan müşteri potansiyellerini de genişletmek isteyen bankalar arasında yüksek tutarda promosyon ödemesi yapacak banka QNB Finansbank oldu. Banka tarafından yapılan duyuruya göre maaşını bankaya taşıyan emekli vatandaşlar 9 bin 200 TL'ye varan ödemelerden faydalanacak. 8 bin TL olan promosyon ödemesinin yanında ek olarak market ve eczane harcamaları için senelik 1200 TL indirim uygulanacak.Promosyon kampanyası 3 Mart tarihinden itibaren başlıyor. Aynı zamanda maaşını bankaya taşıyan emekli vatandaşlar EFT ve havale işlemlerini de ücretsiz şekilde yapacak ve ayda iki kere tüm ATM'lerden ücretsiz para çekebilecekler. QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 'QNB Finansbank emekli bankacılığı alanında olan hizmetlerimiz müşterilerimize her şeyden fazla sunma hedefi taşıyoruz. Emekli müşterilerimizin banka ihtiyaçları için birçok çözüm üretiyor ve hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.'