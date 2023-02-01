EYT'liye kesenin ağzı açıldı! Bankalar emekli promosyonunda bu rakamları ödeyecek

EYT Emeklilik Düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan ve 2 milyon 250 bin vatandaşa emekli olma hakkı tanınan EYT'liler, Mart ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak ve bankalar tarafından ödenecek emekli promosyonu almaya hakkı kazanacak.
2023 EYT BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİNE İLİŞKİN MERAK EDİLENLEREmeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik hakkı tanınırken, EYT banka promosyon ödemeleri de gündeme geldi. EYT kanun teklifi 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e gelecekken, EYT'li vatandaşların ilk maaşlarının Mart ayında alabilecekleri açıklandı. Bankalar EYT banka emekli promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. 2023 EYT banka promosyon ödeme miktarlarının da önemli olacağı açıkça ortaya çıktı.
EYT'LİLER İLK EMEKLİ MAAŞINI MART AYINDA ALACAK!Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklandı. EYT'li çalışanlar Mart ayında ilk maaşlarını alacaklar! Bu açıklama sonrasında bankalar, EYT emekli promosyon ödemelerinde güncellemeler yaptı.
EYT'LİLER BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?Yeni emekli olan bir kişi, ilk maaşını aldığı banka ile veya başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabilir. Bu şartlar altında, EYT emeklileri de banka promosyonunu alabilecektir. Bankalar EYT emekli promosyonunu teklif ettiler ve 2023 yılı EYT banka promosyon ödeme miktarları da belirlendi. EYT emeklilerinin hak ettikleri banka promosyon ödemeleri yapılmadan önce, bankalar promosyon yarışına girdiler.
Emeklilere EYT ile birlikte bankalar tarafından 7 bin 500 ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılacağı ve banka ve şubelerini SGK veya e-Devlet'ten seçebilmeleri sağlanmıştır.