Finans
01 Şubat 2023 - 10:00

EYT'liye kesenin ağzı açıldı! Bankalar emekli promosyonunda bu rakamları ödeyecek

EYT'lilere promosyon kolaylığı! E devlet üzerinden seçim yapabilirsiniz. Peki EYT'liler ne kadar promosyon alabilecek! Tavan promosyon tutarı ne kadar? Tüm detaylar haberimizde...

Finans
01 Şubat 2023 - 10:00
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
EYT'liye kesenin ağzı açıldı! Bankalar emekli promosyonunda bu rakamları ödeyecek


EYT Emeklilik Düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan ve 2 milyon 250 bin vatandaşa emekli olma hakkı tanınan EYT'liler, Mart ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak ve bankalar tarafından ödenecek emekli promosyonu almaya hakkı kazanacak.

2023 EYT BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİNE İLİŞKİN MERAK EDİLENLER 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik hakkı tanınırken, EYT banka promosyon ödemeleri de gündeme geldi. EYT kanun teklifi 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e gelecekken, EYT'li vatandaşların ilk maaşlarının Mart ayında alabilecekleri açıklandı. Bankalar EYT banka emekli promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. 2023 EYT banka promosyon ödeme miktarlarının da önemli olacağı açıkça ortaya çıktı. 



 

Emekli

 

EYT'LİLER İLK EMEKLİ MAAŞINI MART AYINDA ALACAK! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklandı. EYT'li çalışanlar Mart ayında ilk maaşlarını alacaklar! Bu açıklama sonrasında bankalar, EYT emekli promosyon ödemelerinde güncellemeler yaptı. 

EYT'LİLER BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan bir kişi, ilk maaşını aldığı banka ile veya başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabilir. Bu şartlar altında, EYT emeklileri de banka promosyonunu alabilecektir. Bankalar EYT emekli promosyonunu teklif ettiler ve 2023 yılı EYT banka promosyon ödeme miktarları da belirlendi. EYT emeklilerinin hak ettikleri banka promosyon ödemeleri yapılmadan önce, bankalar promosyon yarışına girdiler. 

 

Banka Promosyonu

 

Emeklilere EYT ile birlikte bankalar tarafından 7 bin 500 ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılacağı ve banka ve şubelerini SGK veya e-Devlet'ten seçebilmeleri sağlanmıştır. 

"EYT BANKA PROMOSYONU: TAVAN FİYAT 15 BİN TL'YE ÇIKTI"

Emekli promosyon ödemeleri özel bankalarda 20 bin TL'ye çıkabilecek iddiasına karşın, herkesin büyük bir heyecanla beklediği EYT düzenlemesi ile birlikte bankaların emekli promosyon ödemelerinde tavan fiyatının değiştiği ortaya çıktı. EYT ile birlikte, emeklilik hakkı elde eden tüm vatandaşlar tarafından SGK'dan ya da e-Devlet'ten seçilerek maaş alacakları banka ve şubesi belirlenecek. Bankalar, EYT düzenlemesi sonrasında emeklilere 3 yıllık taahhüt süresi ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda 7 bin 500 ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacak. Böylece bu düzenleme ile 20 bin TL'ye çıkabilecek iddiaları bulunan promosyon ödemelerin tavan fiyatı 15 bin TL olarak düzenlendi. EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, bankaların elinde bulunan promosyon ödemelerinden faydalanarak ilk ödemelerini alacaklar. SGK'dan veya e-Devlet'ten seçilerek maaş alacakları banka ve şubesi belirlenmesi ile emekliler, banka seçiminde öncelikli olarak promosyon ödemelerini dikkate alarak seçim yapabilecekler.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ