YAŞAM
19 Mart 2023 - 10:15

EYT maaşları belli oldu! Milyonlarca vatandaşın beklediği emeklilik için harekete geçildi

Ülkemizin gündeminde olan EYT maddeleri yoğun ilgi görürken son noktaya gelindi. EYT'lilerin maaşları merak konusu olurken ilk maaşların ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği emeklilik için sorgulama işlem detayları haberimizde yer almaktadır.

YAŞAM
19 Mart 2023 - 10:15
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EYT maaşları belli oldu! Milyonlarca vatandaşın beklediği emeklilik için harekete geçildi
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Sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesi olan vatandaşlar yaşlarını doldurması beklenmeden emekli olma imkanı sunuldu. 3 Mart tarihine kadar tedirgin olan milyonlarca vatandaş derin nefes alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önderliğinde EYT düzenleme çalışmaları gereğinde tüm maddeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerinde hem de e- devlet sisteminde ciddi bir yoğunluk oluştu. SGK yetkilileri için mesai saati 06.00'a çekilirken bu kapsamda vatandaşlar ellerini çabuk tuttu.

2 milyon 250 bin kişi emeklilik başvurusunda bulunurken arama motorlarında sık sık maaş ödemelerine dair sorgulamalar başladı. İlk maaşlarını ne zaman alacaklarını ve ne kadar olacaklarını merak edenler sıkı araştırmalara başladı. EYT maaşları ne kadar, ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte detaylar...



eyt maaş sorgulama

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

4A, 4B, 4C kodları üzerinden mensuplarından tüm vatandaşlar SGK tarafından sorgulama yapılırken sisteme giriş yapılırken ''Maaş hesaplama Robotu''ndan kişiler ne kadar maaş aldıklarını sorgulayabilir.

EYT'LİLERE NE KADAR MAAŞ ÖDEMESİ YAPILACAK?

Yasa üzerinden emekli olacak vatandaşların maaşları merak konusu olurken EYT'liler ilk maaşlarını Nisan ayında almaya hazırlanıyor. Çalışma hayatı içerisinde ödenen prim tutarları maaş hesabı üzerinden etkili olması beklenir. Bu durumda ise EYT'lilerin maaşları net olarak belirlenmesi söz konusu değildir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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