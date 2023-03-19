Sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesi olan vatandaşlar yaşlarını doldurması beklenmeden emekli olma imkanı sunuldu. 3 Mart tarihine kadar tedirgin olan milyonlarca vatandaş derin nefes alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önderliğinde EYT düzenleme çalışmaları gereğinde tüm maddeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerinde hem de e- devlet sisteminde ciddi bir yoğunluk oluştu. SGK yetkilileri için mesai saati 06.00'a çekilirken bu kapsamda vatandaşlar ellerini çabuk tuttu. 2 milyon 250 bin kişi emeklilik başvurusunda bulunurken arama motorlarında sık sık maaş ödemelerine dair sorgulamalar başladı. İlk maaşlarını ne zaman alacaklarını ve ne kadar olacaklarını merak edenler sıkı araştırmalara başladı. EYT maaşları ne kadar, ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
YAŞAM
19 Mart 2023 - 10:15
EYT maaşları belli oldu! Milyonlarca vatandaşın beklediği emeklilik için harekete geçildi
Ülkemizin gündeminde olan EYT maddeleri yoğun ilgi görürken son noktaya gelindi. EYT'lilerin maaşları merak konusu olurken ilk maaşların ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği emeklilik için sorgulama işlem detayları haberimizde yer almaktadır.
YAŞAM
19 Mart 2023 - 10:15