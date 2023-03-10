EYT'nin güneşi tüm emeklilere doğdu! A'dan Z'ye bu bankadan 7500 TL ödeme yapılacak!

Milyonlarca çalışan EYT'nin yürürlüğe girmesini beklemektedir. TBMM kabulü ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekli olacaklar promosyon fiyatlarını merakla beklemekteler. Bankalar promosyon ücretlerini belirledi. Özel bankalarda promosyon ücretleri nedir? İşte tüm detaylar haberimizde.
EN AZ 7500 TL PROMOSYON ÖDEMESİ!Milyonlarca emeklilik bekleyen vatandaş EYT düzenlemesinin kabul edilmesi ve Resmi Gazetede yayınlanması ile araştırmalara başladı. Belirli şartların sağlanması halinde emeklilik hakkına sahip olunabilecek. Mart ayı içerisinde emeklilik için dilekçeler verilmeye başlandı. Bankalar ise açıklamalarda bulundu. Promosyon zamları güncellenmeye başlandı. Özel bankalardan fırsatlar gelmeye devam etmektedir. Mart ayı itibariyle promosyon ücretlerinde artış gerçekleşti. Nisan ayında daha da artacağı beklenmektedir.
SGK ve bankalar 2017 anlaşmasında maaş promosyon ödemesi sunma kararı almıştı. Bankalara maaş taşıması ve 3 yıl taahhüt sunması halinde karşılık olmaksızın nakit ödeme alabilmekteler. Mart ayı içerisinde promosyon ödeme tutarı 3000-8500 TL arasındadır. Bankalar 8500 ödeme için ek şartlar sunmaktadır. Maaşların ödenmesi nisan itibari ile gerçekleştirilecektir. Özel bankalar ise nisan ayı promosyon ücretlerinde değişiklikler yapma içerisindeler. 2 milyon emekli için promosyon zammı gelecektir. 15.000- 20.000 TL arasında özel banka promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. 3 yıl taahhüt şartı ile promosyon ödemesi gerçekleşecektir.