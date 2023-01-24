EYT'nin ne zaman Meclis'e geleceği belli oldu! Bakan Bilgin, merak edilen o tarihi açıkladı..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün Cumhurbaşkanlığı sarayında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından basının karşısına geçti ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. EYT'nin teklifini değerlendiren Bilgin, teknik düzenleme sürecinin uzun olduğunu ve teklifin bu hafta Meclis'e sunulabileceğini söyledi.
"BU HAFTA MECLİS'E GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Bakan Vedat Bilgin, EYT'nin maliyeti ne kadar olabileceği konusunda sorulan bir soruya bu yıl için 120 ila 150 milyar liranın tahmin edildiğini söyledi. EYT'nin maliyetlerine ilişkin verilen rakamların doğru olarak yansıtılmadığını söyleyen Bilgin, "Rakamlarımız var, hesaplarımız var. 150 milyar diyorum ama olabilecek maksimumu kastediyorum. 120 ile 150 milyar arasında değişebiliyor. Kaç kişinin başvuracağını bilmiyorum." dedi. Bakan Bilgin, prim borcunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayarak, "EYT kapsamındaki kredi buna dahil değil. Borçlanması tamamen bizim yasalarımıza göre yapılıyor. İşsizseniz, öyle bir şey yok." diye konuştu