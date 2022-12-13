'EYT, Ocak ayına kaldı' denmişti'! EYT'ye yaş sınırı mı geliyor? Kulislerden gelen bir bilgide çok önemli yaş sınırı detayı..

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gözler EYT düzenlemesi ve asgari ücret zam açıklamalarındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir toplantının ardından EYT'de yaş konusuyla ilgili açıklama yapacaktı ancak bu açıklama yapılmadı. Ancak önemli toplantı başlarken EYT anlaşmasıyla ilgili çok önemli bir haber gündemdeydi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, EYT'nin anlaşması yılbaşına kadar yürürlükte kalacak ve Ocak ayında meclise sunulması beklendiği söylendi. Buna gerekçe olarak ise bütçe maliyetleri ve yaş sınırları konusunda kapsamlı araştırmaların devam ettiği gösterildi.
EYT'DE TARİH VERİLDİ: ARALIK AYINDA ÇÖZÜLMESİ GÜNDEME GETİRİLİYOR
EYT'nin Ocak ayına kaldığına dair ortaya çıkan haberlerinin ardından emekli olma hayalini kuran milyonlarca kişiyi heyecanlandıran bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Deniz Gürel, Çalışma Bakanlığı'nın çok ciddi bir çalışmanın içinde olduğunu söyledi. EYT düzenlemesinin Aralık ayı bitmeden çözülmesinin gündemde olduğunu belirten Gürel, bu konunun bu ay kanunlaşmayabileceğini ancak çalışmanın kapsamının belirlenebileceğini ifade etti.