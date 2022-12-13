GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 12:33

'EYT, Ocak ayına kaldı' denmişti'! EYT'ye yaş sınırı mı geliyor? Kulislerden gelen bir bilgide çok önemli yaş sınırı detayı..

EYT yönetmeliğinin ocak ayına ertelendiği haberi kamuoyunu oldukça karıştırdı. AK Parti kaynaklarının milyonların beklediği anlaşmalarla dolu yeni bir yıla işaret etmesi üzerine yeni iddialar ortaya atılırken, EYT çalışmaları hakkında yeni kulis bilgileri geldi. Gazeteci Deniz Gürel, elinde çok güçlü bir kulis bilgisi olduğunu belirterek EYT'de yaş sınırı olacağını söyledi ve masadaki yaş sınırını açıkladı.

GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 12:33
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'EYT, Ocak ayına kaldı' denmişti'! EYT'ye yaş sınırı mı geliyor? Kulislerden gelen bir bilgide çok önemli yaş sınırı detayı..


Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gözler EYT düzenlemesi ve asgari ücret zam açıklamalarındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir toplantının ardından EYT'de yaş konusuyla ilgili açıklama yapacaktı ancak bu açıklama yapılmadı. Ancak önemli toplantı başlarken EYT anlaşmasıyla ilgili çok önemli bir haber gündemdeydi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, EYT'nin anlaşması yılbaşına kadar yürürlükte kalacak ve Ocak ayında meclise sunulması beklendiği söylendi. Buna gerekçe olarak ise bütçe maliyetleri ve yaş sınırları konusunda kapsamlı araştırmaların devam ettiği gösterildi.

EYT'ye yaş sınırı mı geliyor

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EYT'nin Ocak ayına kaldığına dair ortaya çıkan haberlerinin ardından emekli olma hayalini kuran milyonlarca kişiyi heyecanlandıran bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Deniz Gürel, Çalışma Bakanlığı'nın çok ciddi bir çalışmanın içinde olduğunu söyledi. EYT düzenlemesinin Aralık ayı bitmeden çözülmesinin gündemde olduğunu belirten Gürel, bu konunun bu ay kanunlaşmayabileceğini ancak çalışmanın kapsamının belirlenebileceğini ifade etti.

EYT'YE YAŞ SINIRI GELECEK Mİ?

Milyonlarca vatandaşın uzunca bir süredir merakla beklediği "EYT'ye yaş sınırı gelecek mi?" sorusuna karşılık elde ettiği kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Gürel, şu ifadeleri kullandı; "Şu anda dünyanın birçok yerinde emeklilik yaşı 61 ile 65 arasında. Bu gerçek değerlendirmede dikkate alınacaktır. Ama bir yandan da böyle beklentiler var. Bu artık çözülmesi gereken ve çözülecek olan bir sorundur.

Bendeki bilgilere göre EYT düzenlemsinde mevcut kriterler bu ay sonuna kadar netlik kazanacak. Gelen bilgilerde düzenlemde bir yaş sınırı olabileceği değerlendiriliyor. Kadınlarda 48 yaş ve erkeklerde 50 yaş sınırı olacağına dair elimde güçlü bir kulis bilgisi var." 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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