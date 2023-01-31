EYT olmasa da olur! Bu yöntemle emekliliği 8 yıl erkene çekin! 43 44 45 yaşında emeklilik hayal değil!

Milyonlarca kişi için EYT
yasası ile ortaya çıkan farklı seçenekler sayesinde, 3600 günden 9.000 güne kadar farklı hizmet süreleriyle erken emekli olma hakkı kazanılabilecek.
EMEKLİLİK İÇİN YENİ SEÇENEKLER: KİMLER EYT'DEN VEYA DİĞER KAPSAMLARLA HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?
Günümüzde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kronometreler açılırken, EYT kapsamına giren olmayan milyonlarca vatandaş emeklilik için farklı seçenekler arayışına girdi. İşte tüm detaylar...
3600 GÜNDEN EMEKLİ OLUNABİLECEK!
Günü dolmayan veya EYT kapsamına girmeyen kişiler için, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birisine mensup olanlar 3600 günden emekli olabilecek. Prim süresi ve prim ödemelerinin yanında, yaş şartının da yerine getirilmesi gerekiyor. Prim şartlarını yerine getiremeyenler ise borçlanma yöntemi ile emekli aylığı bağlatabiliyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın emekli olabilecek. Bu durumda, SSK'lılardan kadın için 20 yıl, erkek için ise 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Diğer taraf ise Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda 20 tam yıl (7200 gün) primi tamamlayan kadınlar ile erkeklerin ise 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlaması gerekiyor.
MİLYONLARCA KİŞİYE YENİ EMEKLİLİK KAPISI! 2. YOL AÇILDI
EYT kapsamına girmeyen milyonlarca kişi için bir emeklilik kapısı açıyor. Ancak, bu durumdan yararlanılabilmesi için prim ve yıl koşullarının yerine getirilmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. Aksi halde, prim şartlarını yerine getiremeyenler borçlanma yöntemiyle emekli aylığı bağlatabilecek. Erkekler için askerlik, kadınlar için ise doğum haklarının kullanılması durumunda yaş erkene çekilebiliyor!