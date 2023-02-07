﻿EYT promosyonunda dudak uçuklatan rakamlar! 11 banka son dakika açıkladı! İşte 2023 EYT emekli banka promosyon rakamları

11 banka tarafından sunulan EYT
emeklisi promosyonlarını haverimizde bulunabilirsiniz. Hükümet, yaklaşık 2 milyon vatandaşı daha emekli etmeden önce EYT yasasını Meclis'e sunmuştur. Bankalar, EYT emeklilerine verecekleri emekli maaşını açıklamıştır. 11 banka, EYT emeklileri için özel promosyon teklifi yapmıştır. Meclis Komisyonu'nda sunulan tasarı kabul edilmeden önce bu promosyonlar duyurulmuştur.
İşte özel ve kamu bankalarının EYT ile emekli olacak vatandaşlara teklif ettiği promosyon rakamları:
KUVEYTTÜRK
Bu teklifler emekli aylığı tutarına göre farklılık gösterir: 3.500 TL'den az emekli aylığı alanlar için 3.600 TL promosyon ödemesi 3.500 TL ile 7.500 TL arası emekli aylığı alanlar için 4.200 TL promosyon ödemesi 7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli aylığı alanlar için 5.400 TL promosyon ödemesi 10.000 TL'den fazla emekli aylığı alanlar için 6.000 TL promosyon ödemesi.
TÜRKİYE FİNANS
Emekli olan ya da emekli maaşını Türkiye finans
aracılığıyla almak isteyen müşteriler için 36 ay boyunca maaşlarını bankamız tarafından almaları halinde promosyon ödemesi yapılacaktır. Başvuru yapılan her müşteri için, aylık maaşına göre farklı miktarlarda promosyon ödemesi yapılacaktır: 3.499 TL veya daha az aylık maaşı alanlar için 3.500 TL'ye kadar 3.500 TL ile 7.499 TL arası aylık maaşı alanlar için 5.000 TL'ye kadar 7.500 TL ile 9.999 TL arası aylık maaşı alanlar için 6.500 TL'ye kadar 10.000 TL ve üzeri aylık maaşı alanlar için 7.500 TL'ye kadar.
YAPIKREDİ
Yapı Kredi, 1 Kasım 2022 ile 31 Ocak 2023 tarihleri arasında SGK
emekli aylığını üç yıl boyunca alma taahhüdü vermiş müşterilere 7.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. İmzalanan Promosyon Taahhütnamesi'nin ardından, müşterinin maaşı net 3.499 TL ve altıysa 4.200 TL, 3.500 TL ile 7.499 TL arasındaysa 4.900 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL ve 10.000 TL ve üzerindeysen 7.000 TL nakit promosyon verilir, ek koşullar bulunmaz.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Tüm emekli maaşlarına aracılık edilen müşteriler için promosyon tutarı, 1 aya karşılık gelen net maaş üzerinden hesaplanır. Haciz ve nafaka kesintileri dahil değildir. Promosyon, 3 yıl süreyle peşin olarak aşağıdaki oranlarda ödenir: 3.499 TL veya daha az maaşa sahip müşteriler için 4.500 TL 3.500 TL ile 7.499 TL arasındaki maaşa sahip müşteriler için 5.250 TL 7.500 TL ile 9.999 TL arasındaki maaşa sahip müşteriler için 6.750 TL 10.000 TL veya daha fazla maaşa sahip müşteriler için 7.500 TL banka promosyonu alınabilir.
ING
Emekli maaşını ING Bank tarafından almak isteyen emekliler 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatından yararlanabilir. Promosyon, emekli maaşı alınan miktar üzerinden hesaplanır: 1 aylık toplam gelir 3.500 TL'ye kadar ise 4.500 TL promosyon 3.500 TL - 7.500 TL arasındaki müşteriler 5.250 TL promosyon 7.500 TL - 10.000 TL arasındaki müşteriler 6.750 TL promosyon 10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL promosyon alabilecekler. Bu promosyon fırsatı, 3 yıllığına ING Bank'tan emekli maaşı almaya taahhüt eden ve promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri tarafından kullanılabilir.
DENİZBANK
Emeklilikte Yaşa Takılan emekliler için 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Promosyona katılmak için 0850 222 0 800 numaralı İletişim Merkezi'ni arayın ve maaşınızı 3 yıl boyunca Denizbank'tan alma sözü verin ve en az 1 otomatik fatura talimatı verin. Promosyon 01.11.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasında Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir. Ayrıca, 01.02.2023 tarihinden sonra Denizbank'a aktarılan ve emekli olmuş müşteriler de bu promosyondan yararlanabilir.
HALKBANK
Emekli maaşı 3.500 TL'den daha az olan kişilere 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olan kişilere 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzerinde olanlara 5.000 TL tutarında peşin promosyon ödemesi yapılıyor. Bu ödemeler Halkbank aracılığıyla yapılıyor ve 3 yıllık sözünüz karşılığındadır.
VAKIFBANK
Emekli aylığını Vakıfbank yoluyla alan emekliler; 1 aya tekabül eden emekli maaş ücreti; 3.500 TL altında olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL, 3.500TL üstü 7500 TL altında olanlara 3 yıl karşılığında toplam 3.500 TL, 7.500TL üstü ve 10.000 TL altında olanlara 3 yıl karşılığında toplam 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 3 yıl karşılığında total olarak 5.000 TL 3 senelik zaman için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL altındaki emeklilere 3.600 TL, 3.500 TL üstünde ve 7.500 TL altında maaş alan emeklilere 4.200 TL, 7.500 TL üstünde 10.000 TL altında maaş alan emeklilere 5.400 TL, 10.000 TL ve üstünde maaş alan emeklilere 6.000 TL bedelinde nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Promosyon fırsatından Şubat 2023 boyunca gelir veya maaşlarını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma sözü veren emekliler faydalanabilir.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını Ziraat Bankası tarafından alan emeklilere; 3.500 TL'den daha az emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL üstü 7.500 TL altı emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL üstü 10.000 TL altı emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL'den daha fazla emekli maaşı alanlara 5.000 TL kadar olmak üzere, 3 senelik peşin promosyon ödemesi yapılacaktır.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Ocak ayı boyunca Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma sözü verenler 7.000 TL’ye ulaşan promosyon avantajından faydalanabilir. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Ocak ayı boyunca Akbank’a taşıyanlar ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma sözü verenler 7.000 TL’ye varan promosyon kampanyasından faydalanabilir. 0 - 3.499 TL maaş için 3.000 TL, 3.500 TL - 7.499TL maaş için 3.500 TL, 7.500 TL - 9.999 maşa için 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri maaşa 5.000 TL SGK banka promosyon ödemesi ödeniyor.