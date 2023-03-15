Finans
15 Mart 2023 - 10:00

EYT promosyonunda zirve bayrağını o banka salladı! Almayan emekli bin pişman olacak: Listeye bakan gözlerini alamıyor!

EYT lilere bir bankadan kaçırılmaz bir teklif geldi. O banka verdiği teklifle rekor promosyona imza atmış olacak....

Finans
15 Mart 2023 - 10:00
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EYT promosyonunda zirve bayrağını o banka salladı! Almayan emekli bin pişman olacak: Listeye bakan gözlerini alamıyor!

EYT PROMOSYON ÖDEMESİNDE BİR BANKA BEKLENTİYİ ARŞA ÇIKARDI!



EYT’lileri bankalara çekme yarışı dur durak bilmeden devam ediyor. Bir banka RYT lilere emekli promosyonu olarak rekor bir fiyat teklif etti. Emekli promosyon fiyatında güncellemeye giden o banka ve teklifi hakkında bilgiler yazımızda….

emekli maaşı



Emeklilerin yüzünü güldüren teklif geldi. 2 milyon 250 bin kişinin EYT’den emekli olmasına ramak kaldı. Hal böyle olunca da bankaları kesenin ağzını iyice açtı.

Son habere göre bir banka tarafından promosyonlar ile ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre emekli olacak EYT lilere rekor bir promosyon ödemesi için düğmeye basıldı. Emekli promosyon ödemeleri son yıllarda en çok konuşulan konular arasında yerini korurken emekli promosyon fiyatları da her gün yeniden şekilleniyor.

EMEKLİLERE NEFES ALDIRAN PROMOSYON İŞ BANKASI’NDAN

TBMM geçtiğimiz günlerde EYT’yi kabul etti ve EYT resmi gazete de yayınlandı. Buna göre de ilk etepta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hayallerine kavuşmuş oldu. Bununla beraberde rekabet ortamı bankalar arasında iyice kızıştı. Bir banka var ki teklifin kralını yaptı.

emekli maaşı

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklamada SGK tarafından emekliliği kabul eden milyonlarca emekli dilekçelerini verdi. Emeklilik dilekçeleri onaylanan EYT liler de 1 nisandan itibaren emekli maaşlarını hesaplarında görebilecek. Son paylaşılan verilere göre EYT liler de dahil olmak üzere ülkemizde 15 milyon emekli bulunuyor. Bankalar ise bu ortamda kesenin ağzını açtı ve emeklileri kendi bankalarına çekmek için yarışa girdiler.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU OLARAK NE KADAR VERECEK?

Türkiye İş Bankası, EYT lilere öyle bir teklifle geldi ki EYTlilerin gözü dört açıldı. Yakın zamanda emekli promosyon ücretlerini yeniden güncelleyen banka emekliler için promosyon aralığını belirledi.

Buna habere göre, 3 bin 500 TL üzeri maaş ödemesi alan emeklilere aylık 4 bin 500 TL, 3bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında maaş ödemesi alan emeklilere 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında maaş ödemesi alan emeklilere 6 bin 750 TL ve 10 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon verileceği duyuruldu.

Emeklilerin bu promosyonlardan faydalanmaları için ayrıca İş Bankası bazı koşullarda oluşturdu. Emekliler bu koşulların sağlanması durumunda emeklilerin promosyondan yararlanmasına izin verecek. Öncelikle kişinin emekli olması önemli bir kriter ayrıca 3 yıl süreyle banka üzerinden maaş almayı taahhüt etmesi gerekecek.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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