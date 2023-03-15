EYT promosyonunda zirve bayrağını o banka salladı! Almayan emekli bin pişman olacak: Listeye bakan gözlerini alamıyor!

EYT PROMOSYON ÖDEMESİNDE BİR BANKA BEKLENTİYİ ARŞA ÇIKARDI!
EYT’lileri bankalara çekme yarışı dur durak bilmeden devam ediyor. Bir banka RYT lilere emekli promosyonu olarak rekor bir fiyat teklif etti. Emekli promosyon fiyatında güncellemeye giden o banka ve teklifi hakkında bilgiler yazımızda….
Emeklilerin yüzünü güldüren teklif geldi. 2 milyon 250 bin kişinin EYT’den emekli olmasına ramak kaldı. Hal böyle olunca da bankaları kesenin ağzını iyice açtı. Son habere göre bir banka tarafından promosyonlar ile ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre emekli olacak EYT lilere rekor bir promosyon ödemesi için düğmeye basıldı. Emekli promosyon ödemeleri son yıllarda en çok konuşulan konular arasında yerini korurken emekli promosyon fiyatları da her gün yeniden şekilleniyor.
EMEKLİLERE NEFES ALDIRAN PROMOSYON İŞ BANKASI’NDANTBMM geçtiğimiz günlerde EYT’yi kabul etti ve EYT resmi gazete de yayınlandı. Buna göre de ilk etepta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hayallerine kavuşmuş oldu. Bununla beraberde rekabet ortamı bankalar arasında iyice kızıştı. Bir banka var ki teklifin kralını yaptı.
Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklamada SGK tarafından emekliliği kabul eden milyonlarca emekli dilekçelerini verdi. Emeklilik dilekçeleri onaylanan EYT liler de 1 nisandan itibaren emekli maaşlarını hesaplarında görebilecek. Son paylaşılan verilere göre EYT liler de dahil olmak üzere ülkemizde 15 milyon emekli bulunuyor. Bankalar ise bu ortamda kesenin ağzını açtı ve emeklileri kendi bankalarına çekmek için yarışa girdiler.