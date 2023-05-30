EYT sisteminde yeni dönem: Artık o günü beklemenize gerek kalmayacak! Milyonların beklediği o tarih geriye çekildi

Emeklilik konusuyla ilgili birçok soru ve cevap, giderek artan bir ilgiyle karşılanmaktadır. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusu sonrasında, emeklilikle ilgili soruların sayısı hızla artmaktadır. Uzmanlarımıza yöneltilen sorular arasında, "Malulen erken emekli olabilir miyim?", "3600 gün primle emekli olabilir miyim?" ve "Maaşım ne zaman ödenir?" gibi konular ön plana çıkmaktadır. Tüm bu merak edilen konular, haberimizde detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
İŞTE MERAK EDİLENLER
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında olanların emeklilik süreçleri hakkında önemli bilgilere ulaşıldı. EYT kapsamında olan bireyler için yaş şartının aranmayacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, emekli olabilmek için sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına tabi olunması gerekmektedir. Eğer sigortalılık süreci 1991 yılı öncesinde başladıysa ve 23 Mayıs tarihinden önceyse, 1510 gün daha prim ödeyerek toplamda 5525 güne ulaşılması gerekmektedir. Ardından, 1585 gün daha prim ödeyerek 5600 güne tamamlanarak emekli olunabilir. Ancak, 3600 günden emeklilik için EYT yasası kapsamında olunması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Eğer kişi 3600 günden fazla prim ödemesine sahipse, prim ödemesi yapmadığı durumda bile 60 yaşını doldurduğu tarihte emekli olma hakkına sahip olabilecektir. Öte yandan, belirli bir tarih öncesi sigortalılığı olmayan memurların askerlik borçlanmasıyla EYT kapsamına giremeyeceği ifade edilmektedir. Bu durumda, emekli olabilmek için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 60 yaş şartlarına tabi olunması gerekmektedir. Eğer başka bir boşluk bulunmuyorsa, 4 Ekim 2024 tarihine kadar çalışarak hizmet süresinin 25 tam yıla tamamlanması ve 60 yaşını doldurulan tarihte emekli olunması gerekmektedir. Son olarak, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan memurların askerlik borçlanmasıyla EYT kapsamına giremeyeceği belirtilmektedir. Bu konuda SGK'nın bağlayıcı bir Yargıtay Genel Kurulu kararı bulunmamaktadır, bu nedenle açılacak davanın sonucunun öngörülemeyeceği ifade edilmektedir. Ancak, 9000 günden fazla prim ödemesi yapılmış olması nedeniyle 60 yaşını doldurulduğu tarihte emekli olma hakkına sahip olunmaktadır.