EYT'siz emeklilik mümkün! 2000-2001-2005 girişlilere erken emeklilik yolu göründü: Şartlar kalktı, erken yaşta emeklilik...

Erken emeklilik arayışına hız verildi. Erken emeklilik, ör. Her çalışanın kadınlar için doğum kredisi, erkekler için askerlik kredisi ve kısmi emeklilik yardımları vardır. Onlar sayesinde yıllarca beklemeden emekli olmak mümkün. Bu bağlamda durumunuzu iyi tanımlamanız gerekiyor. Yaşınız, çalışma saatleriniz ve ödediğiniz primler, ne kadar erken emekliliğe hak kazandığınızı belirleyecektir. Bazı durumlarda 1.800 gün ile erken emekli olabilirsiniz. Peki kimler yararlanır? Detaylar burada!
Hastalık nedeniyle işini kaybedenler veya malul olanlar daha düşük ücret ve tarihlerle emekli olabilirler. 3.600 günden az emekliliğe maluliyet aylığı denir, yani sağlık nedenleriyle emeklilik hakkı verilebiliyor.
RAPOR ALINMASI GEREK
1800 günden beri emeklilik için en önemli şart sağlık komisyonundan iş kaybının en az yüzde 60 olduğuna dair belge almaktır. Bu raporu almak için SGK
merkezlerine gitmeniz gerekiyor. SGK referansı ile belirtilen hastanelere gidebilirsiniz. Bu raporun alınmasından sonra, çalışan maluliyet aylığı için kabul edilir.
1800 GÜN GEREKİYOR
İş kaybı yüzde 60 olsa bile malul aylığı için en az 1800 gün sigorta primi ödenmesi gerekiyor. Yaklaşık 5 yıllık bir çalışma süresi 1800 güne karşılık gelmektedir. Maluliyet aylığı alınması durumunda, maluliyete neden olan hastalıkların ilk sigorta tarihinden sonra başlaması gerekir. Ayrıca en az 10 yıl sigortalılık şartı aranmaktadır.
HANGİ HASTALIKLAR BULUNUYOR
Maluliyet aylığına neden olan hastalıklardan biri de göz hastalıklarıdır. İnsanda görme bozukluğu ve retina kanaması gibi durumlarda; Sağlık problemlerini raporla gösteren kişiler emekli maaşı alabilmektedir. İşitme ve denge bozukluğu, kan ve deri hastalıkları, organ yetmezliği ve organ nakli gibi hastalıkların yanı sıra örneğin çeşitli ruhsal bozukluklar, tüberküloz, AIDS, inme ve Parkinson hastalığı gibi durumlarda da maluliyet aylığı hakkı verilebilmektedir.
10 YILLIK SİGORTA İLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Başvuran hemen maaşını alacaktır. Gününü dolduramayan ve doldurma imkanı olmayan kişilere erken emeklilik seçeneği sunuluyor. Burada ilk sigortalılık tarihi önemli bir kriter olsa da genel şartlar gereği 10 yıllık sigortalılığınız ile emekli olma hakkınız bulunmaktadır. Ancak bunun için bir şart var. İlk sigorta tarihiniz burada çok önemlidir. Başka bir deyişle, sigorta erken yaşta başlamalıdır.
10 YILLIK SİGORTA SÜRESİ
Yeterli sigorta ödeme günü olmayan ancak yaşı nedeniyle emekli olamayacak kişiler. Şartlar ilk sigortalılık dönemine göre değişmekle birlikte 10 yıl yani 3600 gün sonra da cayma mümkündür. Normal emekli aylığına ek olarak, ebeveynler için yaşlılık aylığı için başvurabilirsiniz, ancak ödeme gün sayısı azdır. Emeklilik yaşında daha küçük bir katkı payı ödeyerek emekli olabilirsiniz. Sadece 10 yıl çalışmış bir kişi bile emeklilik yaşına hak kazanabilmektedir. Ancak bunun için erkenden sigorta yaptırmak gerekiyor. Yaşlılık aylığı, belli bir yaşa ulaşmış ve düzenli bir aylık için gerekli olduğu kadar sigorta primi ödeyememiş olan kişiye verilen bir haktır. Yeterince maaşı olmayan ve bu nedenle emekli olamayacak olan ancak yaşı nedeniyle maaş günlerini dolduramayan kişiler için yaşlılık aylığı alma hakkı mümkündür.
BU TARİHE DİKKAT!
Emeklilik şartları yaşa ve ilk sigortalılık tarihine bağlıdır. İlk kez 9 Eylül 1981'den önce sigortalı olan kadınlar ve 23 Mayıs 2002'de 15 yıl sigortalı olan kadınlar, 50 yaşında 3.600 maaş günü ile emekli olabilirler. Öte yandan, ilk kez 09.09.1976 tarihinden önce sigortalı olan erkekler ile 23.05.2002 tarihinde 15 yıl sigortalı olanlar ise 55 yaşında 3.600 ödeme günü ile emekli olabiliyorlar.
10 VE 15 YIL ŞARTI ÖNE ÇIKIYOR
Daha sonra sigortalılar da 10 yıl sonra emekli olma hakkına sahiptir, yani. 3600 gün sonra. Ancak, aynı zamanda 15 yıl garantilidir. Öte yandan, sigortacının yaş sınırı daha sonra artacaktır. Örneğin, ilk kez 1 Ocak 1990'da sigortalı olan bir erkek işçi, 3.600 günlük sigortalılığını 1 Ocak 2018'de almışsa, 15 yıllık sigortalıysa ve 60 yaşındaysa 15 yaşında emekli olabilir. Öte yandan, 9 Eylül 1999'dan 30 Nisan 2008'e kadar ilk kez sigortalı olanlar için 3.600 sigortalı gün yetmiyor. Bu kişilerin yaşlılık aylığı alabilmeleri için 4500 gün çalışmış olmaları gerekiyor. 12 buçuk yıl, 25 yıl sigortalılık deneyimine sahip olmak, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında olmak. Bu nedenle, emeklilik koşulları herkes için farklı olabilir.