Antalya İl Başkanlığı'nın Kepez Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yeni üyeler için düzenlenen rozet takma törenine katılan Binali Yıldırım ve Vedat Bilgin partiye üye olanlarının rozetleri takılması üzerine AK Parti üyelerinin arttığı gözlemlendi. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu belirten Bakan Bilgin, enflasyon artışının petrol, doğal gaz gibi enerji kaynaklarından dolayı arttığı ve Türkiye'ye 50 milyar dolar yük getirildiğini belirtti. Enflasyon oranlarının petrol fiyatlarının düşmesi halinde azalacağı beklenmektedir.
GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 18:50
EYT sözleşmesinde sona gelindi Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT sözleşmesinde kritik dönem
Emeklilikte Yaşa Takılanlar üzerine çalışmalar devam ederken AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Antalya'da gerçekleşen Kepez rozet takma törenine katıldı. Binlerce EYT mağdurunun olduğuna değinen Bilgin, EYT sorununun kısa süre içerisinde çözüleceğine ve sözleşmenin sonuna gelindiğini belirtti.
GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 18:50
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