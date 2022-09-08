EYT sözleşmesinde sona gelindi Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT sözleşmesinde kritik dönem







'Türkiye 250 milyar dolar ihracat yapıyor'







'Sözleşme ve EYT sorunu çok yakında'

'Canlarını sıkmaya devam edeceğiz'

Antalya İl Başkanlığı'nın Kepez Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yeni üyeler için düzenlenen rozet takma törenine katılan Binali Yıldırım ve Vedat Bilgin partiye üye olanlarının rozetleri takılması üzerine AK Parti üyelerinin arttığı gözlemlendi. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu belirten Bakan Bilgin, enflasyon artışının petrol, doğal gaz gibi enerji kaynaklarından dolayı arttığı ve Türkiye'ye 50 milyar dolar yük getirildiğini belirtti. Enflasyon oranlarının petrol fiyatlarının düşmesi halinde azalacağı beklenmektedir.Türkiye'nin büyümesinin devam ettiğini ve sanayi ürünlerinin dışarıdan artarak geldiğini söyleyen Bakan Bilgin, 250 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyiz ve Türkiye'nin daha fazla döviz üreten ülke haline gelmesi gerekiyor ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin bütün turizm kaynaklarının harekete geçtiğini Antalya'nın turizm gelirlerinde gözlenmesi üzerine ülkenin sorunlarının ne olduğunun belli olduğu ve çözüm odaklı olduğu ifade edildi.Temmuz ayında asgari ücretin rekor zam ile artış yaşaması ve devamında 3600 ek gösterge üzerinde yeniliklerin yapıldığına değinen Bakan Bilgin, önümüzdeki günlerde de EYT hakkında merak edilen çözümler sonuçlanacak ve EYT sorununa son verilecek müjdesi verildi. Türkiye emekçi bir ülke olmasından dolayı işçilerin gözü kulağı EYT'den gelecek habere çevrildi.Seçime zamanın az kalması üzerine 6'lı masanın geleceğe dair dış politikalar üzerinde söylemlerinin devamında Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz söylemlerini tiye aldı. Erdoğan'ın arkasında millet olduğunu savunan Yıldırım, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceksiniz ne olacak' diyoruz, 'Valla onu bize söylemediler ondan sonrası için talimat almadık. Bizim şimdiki görevimiz Erdoğan'ı indirmek' diyorlar söylemlerini belirtti. Türkiye'nin başında Erdoğan'ın olması altılı masanın zoruna gidiyor diyen Binali Yıldırım, Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz ifadelerini kullandı.