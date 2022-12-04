EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 16:54

EYT takvimi değişti, her şey sil baştan! 2023'e kaldı: EYT'liler emekliliği ertelenecek mi?

EYT düzenlemesinde sona gelinirken Meclis takvimi engeli çıktı. EYT 2023'e kalırken EYT'liler ise emekliliklerinin tehlikeye girmesinden endişe duyuyor. İşte EYT'de son durum...

EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 16:54
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EYT takvimi değişti, her şey sil baştan! 2023'e kaldı: EYT'liler emekliliği ertelenecek mi?


Milyonlarca çalışanın gözü kulağı EYT için yapılacak düzenlemede. Düzenlemenin bu ay içerisinde Meclis’e sunulması ve Ocak ayının ilk haftalarında yasalaşması bekleniyordu. Ancak Meclis’in takvimi buna engel oldu. EYT’liler için tarih daha ileriye ötelenirken bunun bir hak kaybı yaratıp yaratmayacağı ise merak konusu oldu.

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili çalışmaların sonuna gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarına göre, EYT’nin Aralık ayı içerisinde Meclis’e sunulması ve kabul edildikten sonra Ocak ayında yasalaşması bekleniyordu. Ancak Meclis’in takvimine bakıldığında EYT için yer olmadığı fark edildi. Bu nedenle EYT için takvimler 2023 yılını gösteriyor.

EYT için takvim değişti! Hak kaybı olacak mı?



Yürürlük tarihi 1 Ocak olması beklenen EYT için hak sahiplerinin herhangi bir hak kaybı yaşamayacağı vurgulanıyor. Meclis’in takvimi her ne kadar değişse de EYT planlanan zamanda yasalaşacak ve sonrasında ilk etapta 1,5 milyon EYT’li Ocak ayında emeklilik şansı elde edecek.

EYT için geri sayım devam ederken koşulları sağlayanlar uzun yıllardır bekledikleri emeklilik hayallerine kavuşabilecekler. Bu kapsamda kimlerin emekli edileceği ise düzenlemenin detaylarının açıklanmasıyla belli olacak. EYT bu ay içerisinde Meclis’e sunulsa dahi Meclis takvimi düzenlemenin yeni yıldan önce yasalaşmasına imkan tanımıyor.

TBMM Genel Kurulu’nda 5-16 Aralık tarihleri arasında bütçe mesaisi yapılacak. Bu görüşmeler boyunca başka bir teklif gündeme alınamıyor. Bu nedenle de EYT teklifi havada kalmış oluyor. Ayrıca Meclis 24 Aralık’ta tatile girecek ve bu yüzden de bütçe görüşmelerinden sonra EYT için yalnızca 1 hafta kalmış oluyor. AK Parti kurmayları, bu bir haftalık süreç içerisinde de limanlar ve maden sahaları ile ilgili düzenlemenin yer aldığı torba teklifin gündeme alınacağını ifade etti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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