EYT treni o kişiler için henüz kaçmadı! Sigorta giriş yılı bunlardan biriyse 5 yıl erken emeklilik piyangosu vuracak!

Erken emeklilik, çalışanların belirli şartlar altında emeklilik yaşı gelmeden önce emekli olabilmelerine olanak tanır. Yasalarımızda belirtilen erken emeklilik yolları şunlardır













EYT, yani "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" terimi, Türkiye'deki emeklilik sistemi kapsamında, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için kullanılan bir terimdir. Bu tarihten önce sigortalı olanlar, erken emeklilik hakkı elde edebilirken, sonrasında sigorta başlangıç tarihi nedeniyle emeklilik yaş şartını karşılayamadıklarından dolayı emekli olamamaktadırlar.EYT tartışmaları, son yıllarda Türkiye'de gündemde olan bir konudur. Bazı kesimler, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların da emekli olabilmesi için yaş şartının düşürülmesini veya tamamen kaldırılmasını talep etmektedir SGK, prim ödeme süresi ve sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da, bazı durumlarda bu süre 5 yıl kadar öne çekilebiliyor. Türkiye'de her ay 100 bin kişi emekli aylığı alırken, milyonlarca çalışan erken emeklilik formülleri arıyor. Emeklilik tarihi, sigorta giriş yaşı ve prim ödeme gün sayısına göre değişiyor ve özel durumlar, örneğin erken yaşlanma, emekliliği öne çekiyor. 55 yaşını dolduran ve en az 5400 prim günü ödemiş olanlar, erken yaşlılık tespiti yapıldığı takdirde erken emekli olabilirler. 1 Ekim 2008'e kadar sadece SSK'lılar için geçerli olan erken yaşlanma emekliliği artık tüm çalışanları kapsıyor, memurlar da dahil. Yaş koşulunu sağlamayan ancak sağlık kurulu raporuyla erken yaşlandığı belirlenenler de bu haktan yararlanabilirler ve psikolojik yaşlanma da bu kapsamda değerlendirilir.Yaşlılık aylığı bağlanması için yaş koşulu dışındaki diğer şartları taşıyan 55 yaşını dolduran sigortalılardan, biyolojik yönden çalışma gücü bu seviyeye düşenler erken yaşlanmış kabul edilirler. Bu durum, hem yaş hem de prim yönünden büyük bir avantaj sağladığı belirtilmektedir.