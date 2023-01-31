EYT tüm hesapları değiştirdi! 500 TL destek verilecek! Çalışan herkesi kapsıyor. EYT yasası meclise geçti. Ak parti Başkanlığından yapılan açıklamalar ile yasanın detayları paylaşıldı. İşçileri ilgilendiren zorunlu emekli kapsamı ve diğer detaylar haberimizde... İşte detaylar...
EYT YASASI MECLİSTE. 500 TL ÖDEME YAPILACAKMilyonların beklediği EYT yasası meclise geldi. Yasanın meclise gelmesiyle birlikte Ak Parti Grup Başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamalarda bulundu. Yapılacak yasa ile kadroya alınan işçilerin zorunlu emeklilik şartının kalktığını belirten Akbaşoğlu, aynı zamanda prim ve sigortalılık süresini tamamlayan herkesin emekli olabileceğini de belirtti. 500 TL ile ilgili açıklamalarda da bulunan Akbaşoğlu'nun açıklamaları haberimizde...
EYT yasasının meclise gelmesiyle kesinleşen gündem maddeleri ise şöyle oldu. Öncelikle kadroya alınan işçinin zorunlu emekli şartı kaldırıldı. Daha sonra ise sigorta ve prim süresini tamamlayan herkesin emekli olabileceği kayda geçildi. Destek prim ödemeleri de işçiler tarafından merak ediliyordu. Bu ödeme miktarları da kesinleşti. İşveren desteği olarak geçecek ayrıntılar belli oldu. Sosyal güvenlik destek primi olarak bu sene işçilere 500 TL ödeme yapılacak.