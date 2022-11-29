GÜNDEM
29 Kasım 2022 - 19:25

EYT ve sözleşmeli personel düzenlemesinde geri sayım başlatıldı: AK Parti'nin önemli ismi en net tarihi verdi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin detayları milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenirken en net tarih AK Parti'nin önemli bir isminden geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, EYT ve sözleşmeli personele kadro ile ilgili düzenlemelerin Aralık ayının içinde yapmayı planladıklarını söyledi.

GÜNDEM
29 Kasım 2022 - 19:25
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EYT ve sözleşmeli personel düzenlemesinde geri sayım başlatıldı: AK Parti’nin önemli ismi en net tarihi verdi!


EYT faaliyetlerine ilişkin açıklanan yeni gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. EYT'nin ne zaman çıkacağı detaylarının ne olacağı merakla beklenirken AK Parti'den peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.

AK PARTİ'DEN EYT İÇİN EN NET TARİH

Dünkü kabine toplantısının ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mecliste çalışarak yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesini sağlayacağız." demişti. En net tarihle ilgili kritik açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu açıklamasında "EYT ve sözleşmeli personellerin kadroya geçmesine ilişkin düzenlemelerin Aralık ayı içerisinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılının başlarında yasalaşmasına şahitlik edeceğiz" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu konuşmasının devamında; "Her kabine toplantısı güzel haberler getiriyor. Biz sözleşmeli işçi alma sözü verdik. Bu canla başla sözümüzdür. İnşallah o açıklamayı da yapmışızdır. Bu durum tüm taşeron işçiler için umut vericidir. Bu çerçeveyi en kısa sürede yasa teklifine çevirerek ve TBMM gündemine alarak yasalaştıracağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu

"EYT’Lİ KARDEŞLERİMİZ MEVCUT DURUMU VAR"

Geçen yıl bu kez beş adım atacağız dediğimizi hatırlatan Akbaşoğlu, "Bu beş adım 2022'nin sonuna kadar uygulanacaktır. Şimdi sıra EYT kardeşlerde. Hakkında detaylı bir soruşturma yürütüldüğü artık tüm milletçe biliniyor. Son bir yılda asgari ücretle birlikte memur ve emekli maaşlarını da düzenledik, 3600 ek göstergeyi, sözleşmeli işçi statüsünü yasalaştırdık ve son olarak EYT kardeşlerin durumunu gözden geçirip mevzuat tekliflerini getirdik. Temmuz ayına gelindiğinde ilk üçünü fark etmiştim. 3600 adet ek gösterge ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren tüm memur ve emekliler bundan yararlanacak. Ve tabii EJT'nin, sözleşmeli çalışanlarımızın ve arkadaşlarımızın kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde verilen sözlerin birer birer yerine getirildiğini görüyoruz." diye konuştu.

AK Parti iktidarı döneminde toplumun hiçbir kesiminin enflasyonun baskısı altında olmadığını söyleyen Akbaşoğlu, bundan sonra da ezilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Hazırlanan EYT'den geçiş ve sözleşmeli personel alımı sürecine ilişkin soruları yanıtlayan Akbaşoğlu, şunları söyledi: "Bu konuyu milletvekillerinin gerekli alt yapı çalışmaları ile birlikte tercihen Meclis tarihlerinde Meclis gündemine almasını istiyoruz. Aralık ayında yapmayı planlıyorum. Tabii ki bütçe takvimi içerisinde Kongre'nin çalışıp çalışmadığını değerlendireceğiz. En kötü ihtimalle, 2023'ün başlarında uygulanacaktır. ”

227 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN KADRO GELECEK

Diğer taraftan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sözleşmelilikten memurluğa geçiş hakkında konuştu. Yalçın, 424 bin sözleşmeli işçi çalıştırılacağını hatırlattı. Ali Yalçın, sürelerini tamamlayan 227 bin sözleşmeli işçinin doğrudan kadroya nakledileceğini açıklayarak, kadroları için önemli bir adım atan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e teşekkür etti.

Ali Yalçın, sözleşmelilikten kadroluluğa geçişle birlikte özellikle yerel yönetimlerde terfi ve unvan değişiklikleri için yapılan sınavlar ve aile bütünlüğünün tehlikeye girmesi endişesiyle iş güvencesi tartışmalarının önemli ölçüde azaldığını söyledi. 4/C'den 4/B'ye taşınan çalışanlara son verileceğini, sanayi barışının sağlanacağını ve sanayi barışının sağlanacağını söyledi. Yalçın, "Memur-Sen olarak kamudaki temel istihdam biçimlerinin geçici ve kalıcı olması gerektiğini savunuyor ve mücadele ediyoruz" dedi. Yalçın, "Yönetim Müjdesi sevincinin düzensiz çalışanlar arasında sonsuza dek yankılanması için parlamento komisyonları ve Genel Kurul düzeyinde çabalarımız devam edecek.” diye konuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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