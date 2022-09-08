EYT ve sözleşmelilerle taşeron işçi hakları yasasında son durum! Bakan Bilgin'den flaş açıklama













"EYT, Aralık ayı gibi gelebilir"

'90 bin taşeron işçiye öncelik verdik'

EYT, geçici işçi, sözleşmeli personel ve taşeron işçilerle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. EYT'nin formülüne henüz karar verilmediğini ve Aralık ayından itibaren gündemde olacağını söyleyen Bakan Vedat Bilgin, taşeron ve sözleşmeli işçiler hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Vedat Bilgin, EYT çalışmalarında 1-2 konunun daha olduğunu ve bu konularında teknik çalışma istediğini belirterek tek bir formül üzerinde durduklarını fakat henüz bu formülün sonuçlandırılmadığını söyledi. EYT'nin Aralık ayı gibi gündeme geleceği müjdesini paylaşan Bakan Bilgin, sözleşmeli personellerde gelinen son durum hakkında da bilgi verdi. Bakan Bilgin, açıklamasında kamuda görev alan sözleşmeli personellerle ilgili çalışmaların neredeyse sona geldiğini vurgulayarak Meclis'in açılır açılmaz ilk olarak sözleşmeli personel dosyasını getireceklerini kaydetti.Bakan Bilgin sözleşmeli personellerin dosyalarının hemen ardından kadroya henüz geçmemiş 90 bin maden ve taşeron işçiye öncelik verdiklerini hatırlattı ve o dosyanın sözleşmeli personellerle ilgili hazırlanan dosyadan ayrı olduğunu ve sözleşmeli personellerin çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte de onu ele acaklarını ifade etti.