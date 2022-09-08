EYT, geçici işçi, sözleşmeli personel ve taşeron işçilerle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. EYT'nin formülüne henüz karar verilmediğini ve Aralık ayından itibaren gündemde olacağını söyleyen Bakan Vedat Bilgin, taşeron ve sözleşmeli işçiler hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.
SİYASET
08 Eylül 2022 - 15:01
EYT ve sözleşmelilerle taşeron işçi hakları yasasında son durum! Bakan Bilgin'den flaş açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve merakla beklenen EYT çalışmaları hakkında konuşu. Bakan Bilgin, EYT sorunu çözmeye başladıklarını belirterek EYT'den önce sözleşmeli olarak çalışanlarla birlikte taşeron ve geçici işçilerle ilgili çalışmaların da olduğunu söyledi.
SİYASET
08 Eylül 2022 - 15:01
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