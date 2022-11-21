EYT yasasında yeni karar! Emeklilik tarihi öne çekiliyor! Kayıp sigorta günlerine dikkat

2023 seçimlerine kısa bir süre kalırken hem sosyal yardımlarda hem de emekli maaşlarında yapılan artışlar çalışanların dikkatini çekiyor. Ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle birçok vatandaş işsiz kalırken erken emekli olabilmek için de neler yapılabileceği araştırılıyor. EYT yasası kapsamında pek çok çalışan erken emeklilik hayalini gerçekleştirecek. Yıllardır konuşulan EYT yasası Aralık ayında mecliste yer alıyor. Çalışma şartları ağır olan 45 iş kolunda ise yıpranma payı göz önüne alınarak erken emekli olma imkanı sunuluyor. Sabah’ta yer alan haber
doğrultusunda EYT ile 1.5 milyon kişi emekli olurken, normal şartlarda emekli olacakların sayısı ise 500 binlerde olduğu açıklandı. EYT kapsamında emekli olamayan kişiler ise mahkemenin yollarını tutuyor. Eylül 1999'da işe git başlayan ancak primleri olmayan kişilerin İş Mahkemesinde dava açma hakkı bulunuyor. Bu kapsamda 1 günlük hizmet alarak EYT Yasası'ndan yararlanma hakları olacak. İşte erken emekli olma yöntemleri…
KAYIP SİGORTA GÜNLERİNE DİKKAT
Yıpranma payı fiili hizmet altında yer alıyor. Bu nedenle yıpranma payı bulunan meslekler her yıl 90 gün ek fiili hizmet artışı ile bir yıl içerisinde 15 ay çalışmış kabul ediliyor. Normal emeklilik şartlarında ise 365 güne ek olarak 60 ve 180 arasında farklı prim oranları eklenmektedir. Fiili hizmet süresi zammı kapsamında 45 iş kolu bu yasadan yararlanabiliyor. Yıpranmaya tabi tutulan meslek kolları EYT kapsamında yer alabilmektedir.
YIPRANMA PAYI İLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Çimento, cam, kurşun, demir ve çelik fabrikaları, yeraltı işleri, askeri görevler ve emniyet çalışanları ağır çalışma şartları nedeniyle yıpranma payı bulunan meslekler arasında yer alıyor. Belirlenen bu 45 meslek dalında çalışan kişilerin primleri daha fazla kabul edildiği için yaş şartından indirim alabiliyor. Ağır meslekte çalışan kişiler EYT kapsamında erken emekli olabilmektedir.
EYT SADECE BİR KEZ Mİ GEÇERLİ OLACAK?
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olarak işe başlayan kişiler EYT kapsamında yer alabilmektedir. Bu şartların 1 Ocak 2023 tarihinde yani yasa çıkar çıkmaz sağlanması zorunlu değildir. Belirlenen şartları ne zaman tamamlarsanız o zaman EYT kapsamında emekli olabilirsiniz. Primi eksik olan kişiler borçlanma yaparak primlerin tamamladıktan sonra emekli olabilmektedir.
YIPRANMA PAYI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
1999 yılı Eylül ayından önce hizmette bulunan bütün kamu çalışanlarının yıpranma payı emeklilik süresinden düşmektedir. Yıpranma payının yarısı ise emeklilik yaşından düşmektedir. Yıpranma payı emeklilik aylığını etkilerken ikramiyeleri de olumlu yönde etkilemektedir. Yıpranma payı, eklenen prim gün sayısına ek olarak yaş şartını doldurulması için eklenmektedir. Bu kapsamda çalışan kişilerin 3600 gün prim ödemesinin bulunması gerekiyor.
SİGORTA GİRİŞİ GERİYE ÇEKİLEBİLİR Mİ?
Bu kapsamda borçlanma, ihya ve hizmet tespit davası olarak üç seçenek karşımıza çıkıyor. İşe başlangıç tarihi 2001 yılı olan ve 1997'de askerlik yapan kişiler borçlanma yaparak işe başlangıç tarihini öne çekebilmektedir. Toptan ödeme ve primlerimi SGK'dan alan ya da Bağ-Kur borcunu ödemediği için silinen hizmetleri bulunan kişilerde bu primleri ödeyerek yasadan yararlanabilmektedir. Hizmet tespit davası kapsamında sigortasız çalıştırılan kişiler de dava yoluyla işe giriş tarihini öne çekebilmektedir.
EK PRİM NASIL SAĞLANIR?
4C kapsamında görev alan kişiler personel Mevzuatı kapsamında aylık izin süreleri, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların staj süreleri, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler ek prim olarak görülmektedir. Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce tıpta uzmanlık için geçirilen süreler veya normal geçirilen süreler ek prim kapsamında görülür.
YAŞ DÜZENLEMESİ KADEMELİ Mİ OLACAK?
Yaş düzenlemesi için herhangi bir şey yapılmayacaktır. 8 Eylül 1999 öncesinde SSK'lı olarak işe başlayan kadınların 20 yıl, erkeklerin ise 25 yıl sigorta süresinin tamamlanması gerekiyor. Bununla birlikte 5000 gün prim şartı da isteniyor. EYT yasası ile emekli olacak kişilerin aylıkları üç dönem olarak hesaplanmaktadır. 2000 öncesi için aylık bağlama oranı ve güncelleme rakamı hesaplanmaktadır. 2000 ve 2008 yılın 10. ayına kadar yapılan hesaplamalarda bağlama oranı ve büyüme hızı göz önünde alınıyor. Örnek: 6 Eylül 1999'da işe giriş bildirgem verilmiş ancak primim yatırılmamış. Ne yapabilirim? Bu kapsamda kişilerin İş Mahkemesine giderek tespit davası açması gerekiyor. Mahkeme kararı ile birlikte 1 günlük hizmet alınması durumunda giriş bildirgesinin verildiği tarih başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir. Bunun yanı sıra sigorta başlangıcı Geç yapılan eksik yatırılan ya da benzer bir yolla kayıp yaşayan kişiler İş Mahkemesi’ne başvuru yapabilmektedir.1999 öncesinde sigorta bildirgesi, sigorta hesap fişi gibi belgelerini SGK'ya bildiren kişiler için 5 yıllık zamanaşımı süresi işlemez. Bu kapsamda kişiler yargı yoluyla sigorta başlangıçlarını istedikleri zaman geri çekebilme hakkına sahiptir.