EYT'ye bir grup daha eklendi! Şubat ayı sürprizi: Sadece 2 şart aranacak!

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan vatandaşlar EYT
düzenlemesi mecliste. Düzenlemeyle bir kısım emekli olmaya hak kazanacak. Geri kalan EYT'li vatandaşlar için ise bazı yollar aranmaya başladı. EYT düzenlemesine ilişkin tüm detaylar yazımızın devamında.
EYT'DE BORÇLANMA VE İHYA
EYT'den yararlanmak için borçlanma ve ihya yollarına başvuru yapabilirsiniz. Fakat bu haklarınızın yanmaması için bazı önemli noktaları atlamamanız gerekmektedir. Yaptığınız başvurunun yanmaması için ve Zamsız ödeme yapmak zorunda kalmamak için borçlanmayı tebligattan 1 ay içinde, ihyayı ise tebligattan 3 ay içinde ödemeniz gerekmektedir. Fakat bu ödemelere Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında düzenleme getirildi. Bu depremde etkilenen vatandaşlarımız için yapılan düzenlemeye göre, borçlanma ve ihya için belirlenen son tarih 6 Şubat ve sonrasında olanların 31 Ağustos tarihine kadar erteleme yapıldı. Aynı zamanda başvuru tarihi 1 Ocak öncesi olan vatandaşların ödemeleri 6.471 TL olan asgari ücret üzerinden yapılacak. Başvurusu 1 Ocak sonrası olan vatandaşlar ise 10 Bin 8 TL'lik asgari ücret üzerinden ödemelerini yapacaklar.
ÖDEME YAPILMASI GEREKEN SÜREYİ AŞANLAR NE YAPACAK
Borçlanma ve ihya için başvuru yapmış fakat ödeme yapılması için belirlenen tarihte ödeme yapmayan vatandaşların başvuruları iptal olacak. Eğer vatandaş tekrar başvuru yapmak isterse bu hakka sahip. Ancak, yeni yapılan başvuru ile ödenmesi gereken tutarda o zamanki asgari ücret üzerinden tekrar hesaplanacak.
SSK'LI VATANDAŞLARIN PRİM GÜN ŞARTI
EYT düzenlemesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki son haline göre, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar için prim gün şartı var. Bu şart ise, işe başlama tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında bulunuyor. Aynı zamanda, bazı vatandaşların talepleri de var. Bu talepler şu yönde, prim gün şartında 8 Eylül 1999 öncesine gidilmesi talep ediliyor. Bu talepler Genel Kurul görüşmelerinde sunulur ve kabul edilirse değişiklik olması mümkün görünüyor.
EK BORÇLANMA YAPMAK MÜMKÜN MÜ
EYT'den yararlanmak isteyen ve borçlanmaya başvuran kişiler buna rağmen günü yetmiyorsa ek borçlanmaya başvurmak istiyor. Bu yollar da şöyle açıklanıyor. Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması. Başvuruda bulunanlar her gün için en az 106,75 TL ödeyecek. 1 aylık borçlanma için 3.202,56 TL ödenmesi gerekecek. Yurt dışı borçlanması için de günlük 150,12 TL, 1 aylık için ise 4.503,60 TL ödenecek.
PARA İADESİ ALINABİLİR Mİ
EYT için borçlanma başvurusu yapan ve ödemesini de gerçekleştiren vatandaşlar, emekli aylığını almadan müracaat ederlerse borçlanma bedelini geri alabilir. Aynı zamanda vefat eden vatandaşlar için de hak sahipleri borçlanma bedellerini geri alabilecekler. İhya başvurusunda dondurulmuş tüm süreler için ödeme yapılması gerekiyor. Borçlanma için başvuran kişilerin ödediği miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi değerlendiriliyor. Aynı zamanda askerlik ve doğum borçlanmaları, borçlanmanın yapıldığı statüdeki günlere veya çalışılan sigorta koluna eklenecek. SSK'lı çalışan askerlik borçlanması SSK günlerine sayılır fakat askerliğin yapıldığı dönemin prim gününe eklenir.
BORÇLANMA İLE PRİMİ YETMEYEN NE YAPACAK
Aydan aya isteğe bağlı sigorta ödemesi yapılabilir ve aynı zamanda çalışmaya devam edilerek de primler tamamlanabilir. İsteğe bağlıda en düşük prim 3.202,56 TL ve Bağ-Kur kapsamında.
AVANTAJLI OLAN SEÇENEK HANGİSİ
Doğum ve askerlik borçlanmalarında asgari ücretin yüzde 32 oranında ödeme yapılıyor. İhyada da asgari ücretin yüzde 34.5 oranında ödeme yapılıyor. İsteğe bağlıda da asgari ücretin yüzde 32 oranında ödeme yapılıyor. Vatandaşlara hangi seçenek uyuyorsa onu seçmek kişiye göre değişiyor.