EYT'ye lüzum kalmadan 43 44 45 yaşında emeklilik! Flaş detay açıklandı: Şarta uyan genç emekli olacak!

Emeklilik yaşının hesaplanması ve erken emeklilik gündemin en önemli konularından ikisi. Özellikle yeni düzenlemelere göre yapılan hesaplamalar, kişilerin 43 yaşında emekli olmalarını sağlayacak. Emeklilik için temel standartlar SGK tarafından belirlenir. Detaylar için alt haberimizde..

















Bu nedenle emeklilik yaşı, yararlanılan gün sayısı, yaş ve sigortalı olarak çalışma tarihi dikkate alınarak belirlenir. Senaryolar farklı ama hesaplar aynı ve ortaya çıkan yaş emekli olacağınız yaş oluyor ki bu doğru. Bu bilgilere ek olarak doğum tarihini bilmek de bu konuda doğru bilgilere sahip olmamıza yardımcı olur. Emeklilik yaşı söz konusu olduğunda, çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda birçok düzenleme yapmıştır. Erkek işçileryılına kadar 43 yaşında emekli olabiliyordu, ancak 1999'dan bu yana bu yaş 60'a çıkarıldı. Erken emeklilik için ön koşullar 5.000 ikramiye günü veyaştır. 55 yaşın altındaysanız vesigortalıysanız,ödül günü artı ücret ödemeniz gerekir. Bunlar primli 5000 günlük vefat, maluliyet ve yaşlılık sigortası olarak sunulmaktadır.Yapılan düzenlemeler ışığında, sigortalılığa ne zaman başladığınızı biliyorsanız ve gerekli ödemeleri yaptığınıza inanıyorsanız, 43 yaşında emekli olmanız mümkündür. Ancak sigortanız 8 Eylül 1999'dan sonra başladıysa burada bazı değişiklikler var. 60 yaşında veya daha büyükseniz,Ödül Gününü tamamlamanız gerekir.tarihinden itibaren sigortalı çalışma koşulları kaldırılacaktır. Sadeceve 7.000 bonus gün ile emekli olabilirsiniz. Bu şartları sağlıyorsanız, emekli maaşı için başvurabilirsiniz.