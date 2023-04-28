EYT'ye Mart ayında başvuranlar dikkat! Emeklilik tarihi için beklenmeyen karar!

28 Şubat'ta Meclis'ten geçen ve 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Mart ayı başında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT'lilerin başvurularını almaya başladı ve Mart ayı sonunda başvuruların sonuçlandırılacağı ve ödemelerin hesaplara aktarılacağı duyuruldu. Ancak şu ana kadar yaklaşık 500 bin başvuru sonuçlandırıldı ve henüz hiçbir ödeme yapılmadı. Bazı EYT'liler, kontrol sayfasında "Başvurunuz il müdürlüklerinde beklemede" ibaresini görüyor. SGK memurları, Ramazan Bayramı nedeniyle kontrol sürecinde bir miktar yavaşlama yaşadılar, ancak haftanın ilk gününden itibaren yeniden yoğun bir mesaiye başladılar.
Hükümet, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde tüm ödemelerin tamamlanmasını hedefliyor ve SGK'nın seçim öncesinde adeta kampa girerek tüm başvuruları tamamlaması bekleniyor. Bu hamlenin, oy tercihlerinde etkili bir sonuç vereceği düşünülüyor. EYT'lilerin, e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlükleri aracılığıyla fiziksel olarak başvurularını yapmaları mümkün. Ancak henüz başvuruları sonuçlanmayanlar için ne zaman ödeme yapılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor.