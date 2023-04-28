GÜNDEM
28 Nisan 2023 - 14:30

EYT'ye Mart ayında başvuranlar dikkat! Emeklilik tarihi için beklenmeyen karar!

SGK müdürlükleri ve e-Devlet üzerinden emekli başvurusunda bulunan EYT'lilerden bazılarının işlemleri tamamlandı ve maaşları ödendi, ancak hala yüz binlerce vatandaşın işlemleri devam ediyor. Başvuru sürecinin neden uzadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

GÜNDEM
28 Nisan 2023 - 14:30
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EYT'ye Mart ayında başvuranlar dikkat! Emeklilik tarihi için beklenmeyen karar!


28 Şubat'ta Meclis'ten geçen ve 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Mart ayı başında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT'lilerin başvurularını almaya başladı ve Mart ayı sonunda başvuruların sonuçlandırılacağı ve ödemelerin hesaplara aktarılacağı duyuruldu.

Ancak şu ana kadar yaklaşık 500 bin başvuru sonuçlandırıldı ve henüz hiçbir ödeme yapılmadı. Bazı EYT'liler, kontrol sayfasında "Başvurunuz il müdürlüklerinde beklemede" ibaresini görüyor. SGK memurları, Ramazan Bayramı nedeniyle kontrol sürecinde bir miktar yavaşlama yaşadılar, ancak haftanın ilk gününden itibaren yeniden yoğun bir mesaiye başladılar.



Hükümet, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde tüm ödemelerin tamamlanmasını hedefliyor ve SGK'nın seçim öncesinde adeta kampa girerek tüm başvuruları tamamlaması bekleniyor. Bu hamlenin, oy tercihlerinde etkili bir sonuç vereceği düşünülüyor.

EYT'lilerin, e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlükleri aracılığıyla fiziksel olarak başvurularını yapmaları mümkün. Ancak henüz başvuruları sonuçlanmayanlar için ne zaman ödeme yapılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor.

2 MİLYON 250 BİN VATANDAŞ FAYDALANACAK

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Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin yararlanabileceği EYT düzenlemesi kapsamında, 45 günlük süre içinde 1.5 milyon başvuru yapıldı ancak uzmanlar, mükerrer işlemler ve reddedilecek başvurular olacağına dikkat çekiyor. Sosyal güvenlik müşavirleri, birkaç yılı aşkın süredir görev yürüten vatandaşların EYT başvurularının onaylanması halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklarını belirtiyor. Kıdem tazminatı, başvuru yapılan ay itibariyle brüt maaş tutarının kaç yıldır çalışıldığı ile çarpılması sonucu hesaplanacak. Ancak, vatandaşlar Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zam ve olası bir ara zam nedeniyle daha yüksek kıdem tazminatı almak için başvuru yapmayı bekliyor. Bu nedenle, yüz binlerce vatandaş EYT başvurusu yapmadı.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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