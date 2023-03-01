EYT'ye saatler kala planlar değişti! Erken emeklilikte o koşul sil baştan değişti!

Vatandaşlar heyecanla meclisten çıkacak EYT
kararlarını bekliyor. Peki EYT çalışmaları ne zaman devam edecek? EYT dışında mecliste hangi konular konuşulacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYT ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK
EYT yasası ile ilgili gelişmeler emekli olmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Son EYT haberlerine göre 8 Eylül 1999 senesinden önce sigortası başlayan vatandaşlar prim günü ve sigorta süresini tamamlayarak emekli olma hakkı kazanacak. Aynı zamanda mecliste yapılan çalışmalar kapsamında 8 Eylül 1999 senesinden önce sigortası başlayan ve prim şartını tamamlayan vatandaşlar yaş şartı aranmadan emekli olabilecek. EYT ile birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olması, sonrasında ise toplam 5 milyon kişinin emeklilik hakkı elde etmesi tahmin ediliyor. EYT yasası ile ilgili çalışmaların Mart ayında tamamlanması halinde emeklilik başvuruları alınacak ve vatandaşlar 1 Nisan tarihinden itibaren yeni emekli maaşlarının hesaplanmasını bekleyecek. Aynı zamanda EYT kapsamında emekli olan vatandaşlar Nisan ayında alacakları emekli maaşlarının yanında bayram ikramiyesi de alacak. Bayram ikramiyeleri ile ilgili bu sene de bir artış yapılması emekliler tarafından bekleniyor. Meclisin çalışmaları arasında EYT dışında bir de yapılandırma ile ilgili çalışmalar yer alıyor. Son zamanlarda merak edilen konulardan biri de borç yapılandırması ile vatandaşların borçlarının silinmesi. Vergi, prim, trafik cezası, köprü geçiş ücreti, KYK, GSS, idari ve adli, belediye emlak vergisi, su, çevre, temizlik vergisi gibi borcu olan vatandaşlar yasaya dahil edilecek. Yasa ile birlikte borçların peşin veya taksitli olarak ödenmesi şansı verilecek. Ana para üzerindeki faizler silinecek ve ceza silinirken enflasyon farkı dikkate alınacak. Peşin ödeyen vatandaşlar için enflasyon farkının yüzde 90'ı da silinebilecek ve taksitli ödeyen vatandaşlar için 48 ay taksit imkanı sunulacak. Taksitlerde faiz oranları şu şekilde olacak; 12 taksit 1.09, 18 taksit 1.13, 24 taksit 1.18, 36 taksit 1.27, 48 taksit 1.36 olarak belirlendi. Aynı zamanda 2 bin TL ve daha altında bu borçları olan kişilerin borçları başvuru gereği olmadan tamamen silinecek ve 7.6 milyon vatandaşların 4.6 milyar TL borcu tamamen silinmiş olacak. 3 milyon 277 bin 5 işyeri ve 14 milyon 613 bin 574 sigortalı vatandaşın SGK
borçları da yapılandırılacak. 2 bin TL altındaki borçlar silinecek ve 332 bin 450 iş yeri sayısı 2 milyon 944 bin 555'ye düşecek. KYK borçlarında da 1.4 milyon vatandaşın 4.5 milyar TL gecikme faizleri silinecek.
YAPILANDIRMA İLE EMEKLİ OLMAK DAHA KOLAY
Prim borcu bulunan vatandaşlar için yapılandırma yasası da epey işe yarayacak. Prim borçlarını yapılandıran vatandaşlar EYT başvurusu sonrasında faizlerini sildirerek taksitle ödeme yapabilecek. Yapılacak borç yapılandırması ile birlikte emeklilik hakkı bekleyen EYT'li birçok vatandaş emeklilik hakkı elde edecek. Deprem felaketi sebebiyle çalışmaları durdurulan meclisin ilk gündeminde deprem yer alacak. Deprem felaketi ile ilgili deprem araştırma komisyonu kurulacak. İkinci ele alınacak konu ise EYT yasası ile ilgili olacak. Meclis tarafından yapılan 4 maddelik EYT düzenlemesi ile ilgili onay çalışmaları sürecek. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası başlayan vatandaşların prim günleri ve sigorta sürelerini tamamlamalarıyla birlikte yaş şartı aranmadan emekli olmaları sağlanacak. Üçüncü olarak mecliste yapılandırma yasası ile ilgili çalışmalar devam edecek. Yapılacak yapılandırma yasasında vergi ve prim borçları, trafik cezaları ve köprü geçiş paraları, KYK, GSS, idari ve adli cezalar, belediye emlak vergileri, su ve çevre temizlik vergileri yer alacak. Son yapılan EYT yasası çalışmalarına göre 4 madde belirlenmişti. Son çalışmalara göre EYT yaş sınırı olmayacak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı vatandaşlar dahil olacak, 4.7 milyon vatandaş dahil olacak, ilk etapta 2.5 milyon vatandaşın emekli olması bekleniyor. Prim ve sigorta süresini tamamlayan vatandaşlar istedikleri zaman emekli olabilecek, emeklilik hakkı için SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapılmayacak. Emekli olan vatandaşlar için çalışan prim teşviki olacak. EYT hakkı olan vatandaşlar hemen emekli olmak zorunda kalmayacak ve ilk maaşlar Nisan ayında yatırılacak. Emekli olmak isteyen ancak eksik prim günü olan vatandaşlar da primlerini nasıl tamamlayabileceklerini araştırıyor. Sigorta süresi kadınlarda 20 sene, erkeklerde 25 sene olarak belirlendi. SSK'lı olup eksik primi olan vatandaşlar çalışma hayatlarına devam ederek, yapılandırma yasası ile borçlanarak, ihya başvurusu yaparak ve sigorta ile prim ödeyerek prim eksiklerini tamamlayabilecekler.