Eyüpspor'dan Bafetimbi Gomis bombası. Gomis'i kadroya katmaya çok yaklaştılar













Gomis Eyüpspor'a imza atmaya çok yakın

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kendi evinde İstanbulspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da maç hazırlıkları devam ediyor. Bir yandan maç hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, 37 yaşındaki forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.İddialara göre; TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis'i ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.Oyuncuya 1.5 yıllık sözleşme teklif eden İstanbul temsilcisi, oyuncuya ise 1 Milyon Euro'luk bütçe ayırmaya hazırlanıyor. Eyüpspor sezon başında Galatasaray'dan dört oyuncuyu da kadrosuna katmıştı. Bafetimbi Gomis'in kariyeri Futbola 2004 yılında Ligue 1 takımlarından St. Etienne'de başladı. Burada 5 sezon top koşturan Gomis, 2009 yılında bir diğer Ligue 1 ekibi Lyon'a transfer oldu. Altı sezon boyunca da Lyon forması terleten 37 yaşındaki golcü oyuncu, daha sonra sırasıyla Swansea City ve Marsilya formaları giydi. Gomis 2017'de ülkemiz takımlarından Galatasaray'a transfer oldu ancak bir sezon kalabildi. Daha sonra Al-Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a geri döndü. Kariyerinde toplam 693 maça çıkan Fransız golcü 340 gole imza atarken, 52 kere de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Oynadığı maçlarda 44 sarı kart gören futbolcu, kariyerindeki ilk ve tek kırmızı kartını 2017-2018 sezonunda oynanan Galatasaray - Akhisarspor karşılaşmasında gördü.