Eyüpspor, Sivasspor'dan Dia Saba'yı kadrosuna katıyor. Dia Saba ailevi nedenlerden dolayı Sivasspor'dan ayrıldı













Eyüpspor transferde bombayı patlatıyor. Eyüpspor, Sivasspor'daki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Dia Saba'yı kadrosuna katıyor. Sivasspor ile Ocak ayına kadar sözleşmesi olan Saba, bugün takım arkadaşlarıyla vedalaşacak. Sivasspor'un sezon başında transfer ettiği Dia Saba, ailevi nedenlerden dolayı takımdan ayrıldığını açıkladı. 30 yaşındaki İsrailli futbolcu yaptığı açıklamada "Sivas'tan ayrılığıma sebebim, burada uluslararası bir okul yok. Benim büyük oğlum birinci sınıfa gidiyor ve Türkçe bilmiyor. Kendi anadilinde eğitim göremiyor asıl sebep bu diyebilirim. Başka bir sebep yok." dedi.Dia Saba, bu sezon 20 maçta 6 gol, 7 asistle 13 gole direkt katkı yapmıştı. 22 Ağustos 2022 tarihinde Saba, Spor Toto Süper Lig takımı Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu. 29 Ağustos 2022'de Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maçta Süper Lig'deki ilk maçına çıktı ve ilk golünü attı. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 5 gol ve 4 asistle toplam 9 gole direkt etki etti. UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 1 maçta ise 1 asistle oynadı. Sivasspor formasıyla son maçına Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Galatasaray karşılaşmasıyla çıkan Saba, Erdoğan Yeşilyurt'un 80. dakikada kaydettiği golde nefis bir ara pası vererek asist yapmıştı.