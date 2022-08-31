YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:52

Eyüpsultan Belediyesi'nin Tarım Alanlarına Yönelik Gezi Düzenlendi - İstanbul

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:52
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Eyüpsultan Belediyesi'nin Tarım Alanlarına Yönelik Gezi Düzenlendi - İstanbul


Gıda Tarım ve Hayvan Bakanlığı'nın başlattığı ‘Tarım varsa hayat var' çalışması ile metropolün dibinde üretim yapan üretim noktalarına ziyaretler gerçekleştiren Güvenilir Ürün Platformu Eyüpsultan Belediyesi'ne ait inovasyona açık tarım yapılan noktalara ziyarette bulundu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği Başkanı Celal Toprak ve dernek üyelerinin katılımı ile baş bölgesinde Eyüpsultan'da kahvaltı programında bir araya geldi Kahvaltı sonrası Belediye Başkanı Köken açılış konuşmasının akabinde Başkan Köken'e hediyeleri takdim edildi. Programında ardından Ekolojik Tarım Merkezi ve Tarım 4.0 Uygulama Merkezine gerçekleştirilen ziyarette uygulama alanında yetişen meyve ve sebzeler ziyaretçilerin gözlemine sunuldu.

Üniversiteler ile beraber tarımda inovasyon yapılabilmesi için uğraşlarını aktaran Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken “Biraz önce görmüş olduğumuz ekolojik yaşam merkezi ve burası da Tarım 4.0 merkezi. Tarım 4.0 ile neyi yakalamak istiyoruz, üniversitelerimiz ile beraber hem inovasyon tarım topraksız tarım hem susuz tarım nasıl olabilir. Tarım dijital olarak neler yapabiliriz ve buradan gençler nasıl bir eğitim alabilirler onun çalışması yapılıyor. 100 gencimiz ile burada yüksek lisans ölçeğinde çalışma yapacağız. 250 civarında çiftçi ve hayvan sahibi ile burada eğitim çalışmaları ile onlarında yaptığı işlere bilimsel olarak nasıl katkı sağlayabiliriz onu yakalamaya çalışıyoruz. Aslında burası tarımda bilgi olarak ne varsa dünyada onu burada nasıl geliştirebiliriz çalışmasını yapmak üzere kurduğumuz bir atölye burası an itibariyle da gençlerimiz, yatırımcılar ile kendilerine burada yer bulacak” dedi.



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Haber Editörü
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