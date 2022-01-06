Eyüpsultan'da feci kaza! İETT otobüsü duraktaki yolculara çarptı!

Olay sabah saatlerinde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa - Şişli arasında sefer yapan bir İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.
O sırada durakta bulunan S.G. ve H.B. isimli vatandaşlar yaralanırken, S.G.’nin bir ayağının otobüsün altına sıkıştığı anlaşıldı. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine sev k edilen sağlık ve itfaiye ekipleri ayağı otobüsün altında kalan S.G.'yi bulunduğu yerden çıkardılar. Ambulanslara alınan yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından yola güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapatan polis ekipleri İETT otobüsünün sürücüsünü gözaltına alarak emniyete götürdü. Kazadan sonra olay yerine gelerek inceleme yapan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, kazaya ilişkin basına açıklama yaparken açıklamasında, kazada bir vatandaşın bacağından ciddi yara aldığını öğrendiğini ve kazanın nedeninin araştırılması için bir çalışma başlattıklarını söyledi.
O sırada durakta bulunan S.G. ve H.B. isimli vatandaşlar yaralanırken, S.G.’nin bir ayağının otobüsün altına sıkıştığı anlaşıldı. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine sev k edilen sağlık ve itfaiye ekipleri ayağı otobüsün altında kalan S.G.'yi bulunduğu yerden çıkardılar. Ambulanslara alınan yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından yola güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapatan polis ekipleri İETT otobüsünün sürücüsünü gözaltına alarak emniyete götürdü. Kazadan sonra olay yerine gelerek inceleme yapan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, kazaya ilişkin basına açıklama yaparken açıklamasında, kazada bir vatandaşın bacağından ciddi yara aldığını öğrendiğini ve kazanın nedeninin araştırılması için bir çalışma başlattıklarını söyledi.