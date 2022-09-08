YAŞAM
08 Eylül 2022 - 11:30

Eyüpsultan'da kocasını öldüren kadın 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eyüpsultan'da boşanma aşamasındaki eşini kendisini darp ederken bıçaklayarak öldüren Nuran Özdemir hakkında karar açıklandı. Sanık Özdemir'in haksız tahrik altında eşi kasten öldürme suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 11:30
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Eyüpsultan’da kocasını öldüren kadın 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı


Eyüpsultan'da, 22 Eylül 2021 günü boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir'i, kendisini darp ettiği esnada bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Nuran Özdemir hakkında karar açıklandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Nuran Özdemir ile müştekiler Senem Erol ve Kadir Özdemir hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada söz verilen maktulün annesi Senem Erol “Sanıktan şikayetçiyim. Benim çocuğum kasten öldürülmüştür. Çocuğumu çağırdı kapının ağzında bekledi, bıçağı vurdu” dedi.

Sanık avukatı ise maktulün gecenin bir yarısı alkollü şekilde eve geldiğini söyleyerek, "Sanık maktulü iyi niyetli şekilde eve almıştır. Sanık maktule kendini bırakması için yalvarmıştır. Anlık gelişen bir olaydır. Sanık hedef gözetmemiştir. Sanığın beraatini istiyoruz. Olay meşru müdafaadır" dedi.
Sanık Nuran Özdemir ise son sözünde “Gerçekten öldürmek istemedim. Asla öyle bir niyetim yoktu. Planlı bir şekilde yapılan hiçbir şey yoktur” dedi.



Sanığın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Özdemir'in ‘haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Sanık kendisine verilen cezayı duyduktan sonra duruşma salonunda mahkeme heyetine “Ben kabul etmiyorum kasten değil gerçekten” dedi. Mahkeme başkanı ise sanığa cezaya karşı 7 gün içinde itiraz hakkı olduğunu söyledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Eylül 2021 gecesi Ahmet Özdemir'in arkadaşı ile birlikte, Nuran Özdemir ve çocuklarının yaşadığı evin önüne geldiği, arkadaşının arabada beklediği ve maktul Özdemir'in arabadan inerek şüphelinin evinin kapısına gidip bağırarak ve hakaretlerde bulunarak kapıyı yumruklamaya başladığı belirtilmişti. Nuran Özdemir'in kapıyı açtığı ve Ahmet Özdemir ile tartışmaya başladığının anlatıldığı iddianamede, maktul Ahmet Özdemir'in sanık Nuran'a eliyle vurduğu ve hakaret etmeye devam ettiği aktarılmıştı. İddianamede, tartışma esnasında Nuran Özdemir'in evin girişinde bulunan mini buzdolabının üzerindeki bıçağı alarak Ahmet Özdemir'i sol göğsünden yaraladığı ve olay mahaline gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir'in yaşamını yitirdiği kaydedilmişti. İddianamede, şüpheli Nuran Özdemir'in 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişi.
 

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Haber Editörü
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