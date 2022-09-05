Eyüpsultan'da plastik kasa üretilen tesiste korkutan yangın













Yangın, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi'nde bulunan bir plastik kasa üretilen tesiste meydana geldi. Açık alanda istiflenmiş olan kasaların olduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzü adeta siyaha boyandı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla itfaiye ekipleri yollandı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile bölgedeki elektrik kabloları yanarak patladı. Patlama anları ve söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.Yangın anında olay mahalinde olan ve karşı işyerinde çalışan Mustafa Adanalı, “Biz çalışıyorduk olay sırasında dumanları görünce dışarıya bir baktık burada komple alev var. Buraya asla yaklaşamıyorduk elektrikler gitti birden. Çok ileriye kadar uzadı yangın biz de kovalarla söndürmeye çalıştık. Canımız tehlikeye girdi” dedi.