YAŞAM
05 Eylül 2022 - 16:56

Eyüpsultan'da plastik kasa üretilen tesiste korkutan yangın

Eyüpsultan'da plastik kasa üretilen tesiste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzü adeta kara bulutlarla kaplandı. Yangın nedeniyle elektrik tellerinde patlama meydana gelirken, yangın havadan görüntülendi.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 16:56
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Eyüpsultan'da plastik kasa üretilen tesiste korkutan yangın


Yangın, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi'nde bulunan bir plastik kasa üretilen tesiste meydana geldi. Açık alanda istiflenmiş olan kasaların olduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzü adeta siyaha boyandı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla itfaiye ekipleri yollandı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile bölgedeki elektrik kabloları yanarak patladı. Patlama anları ve söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.



“Yanacaktık az kalsın”

Yangın anında olay mahalinde olan ve karşı işyerinde çalışan Mustafa Adanalı, “Biz çalışıyorduk olay sırasında dumanları görünce dışarıya bir baktık burada komple alev var. Buraya asla yaklaşamıyorduk elektrikler gitti birden. Çok ileriye kadar uzadı yangın biz de kovalarla söndürmeye çalıştık. Canımız tehlikeye girdi” dedi.

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