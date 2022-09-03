Eyüpsultan'dan Haraçina'ya Su Tesisi













Eyüpsultan Belediyesinin desteğiyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Haraçina Belediyesine yapılan su tesisi açıldı. Düzenlenen açılış törenine, Haraçina Belediye Başkanı Ridvan İbraimi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve beraberindeki heyet, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile davetliler katıldı.Törende konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Su yatırımı sıradan bir yatırım değil. Değerli Belediye Başkanım bizi ziyarete gelip bu sorunu anlattığında rahatsız oldum. Bu konunun şuana kadar çözülmemiş olması beni de rahatsız etti. Üsküp Haraçina'nın yıllardır süregelen su sorununu çözüme kavuşturduk, mutluyuz. Balkanlar'da yaşayan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.Haraçina Belediye Başkanı İbraimi de bölge sakinleri adına teşekkür etti. Bu projeyle rüyalarının gerçekleştiğini vurgulayan İbraimi, Haraçina Belediyesi sakinlerinin yıllardır su sorunuyla karşı karşıya kaldığını ve bu durumun kendilerini geçici çözümler aramalarına ittiğini söyledi. Konuşmaların ardından plaket ve hediye takdim edildi, belediye binasının önüne sembolik olarak konulan çeşmenin açılışı dualar eşliğinde yapıldı.İki belediye arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Kuzey Makedonya'ya Eyüpsultan'dan gelen ekipler, gerekli çalışmaların yapılması için analizler yapmıştı. Bu analizler doğrultusunda 2 su pompası, 2 su pompa motoru, 4 elektrik panosu, 200 metre yer altı kuyu motor pompası elektrik kablosu tedarik edilmiş ve su tesisi kurulmuştu.