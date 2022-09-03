YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:17

Eyüpsultan'dan Haraçina'ya Su Tesisi

Eyüpsultan Belediyesinin desteğiyle Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Haraçina Belediyesine yapılan su tesisi açıldı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Eyüpsultan'dan Haraçina'ya Su Tesisi


Eyüpsultan Belediyesinin desteğiyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Haraçina Belediyesine yapılan su tesisi açıldı. Düzenlenen açılış törenine, Haraçina Belediye Başkanı Ridvan İbraimi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve beraberindeki heyet, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile davetliler katıldı.


Törende konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Su yatırımı sıradan bir yatırım değil. Değerli Belediye Başkanım bizi ziyarete gelip bu sorunu anlattığında rahatsız oldum. Bu konunun şuana kadar çözülmemiş olması beni de rahatsız etti. Üsküp Haraçina'nın yıllardır süregelen su sorununu çözüme kavuşturduk, mutluyuz. Balkanlar'da yaşayan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.




Haraçina Belediye Başkanı İbraimi de bölge sakinleri adına teşekkür etti. Bu projeyle rüyalarının gerçekleştiğini vurgulayan İbraimi, Haraçina Belediyesi sakinlerinin yıllardır su sorunuyla karşı karşıya kaldığını ve bu durumun kendilerini geçici çözümler aramalarına ittiğini söyledi. Konuşmaların ardından plaket ve hediye takdim edildi, belediye binasının önüne sembolik olarak konulan çeşmenin açılışı dualar eşliğinde yapıldı.


İki belediye arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Kuzey Makedonya'ya Eyüpsultan'dan gelen ekipler, gerekli çalışmaların yapılması için analizler yapmıştı. Bu analizler doğrultusunda 2 su pompası, 2 su pompa motoru, 4 elektrik panosu, 200 metre yer altı kuyu motor pompası elektrik kablosu tedarik edilmiş ve su tesisi kurulmuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı
Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı
Edremit’te motosiklet, aniden açılan aracın kapısına çarptı
Edremit’te motosiklet, aniden açılan aracın kapısına çarptı
Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Çocukların dikkati hayat kurtardı
Çocukların dikkati hayat kurtardı
Son Haberler
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu...
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı daha da artsın diye çalışıyoruz'
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı...
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!