SPOR
20 Aralık 2022 - 22:33

Ezcacıbaşı Dynavit'ten ikide iki...

Turuncu Siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.

SPOR
20 Aralık 2022 - 22:33
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Ezcacıbaşı Dynavit'ten ikide iki...


Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan deplasmanında Maritza Plovdiv'e set vermeden 3-0 kazandı. 25-20, 25-11 ve 25-19'luk üç set sonunda sonuca giden Ezcacıbaşı Dynavit'te Samanta Fabris, 12 sayıyla maçın en skoreri oldu. 

 



Temsilcimiz, 14-18 Aralık tarihlerinde Antalya'nın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazarak şampiyonayı kürsüde tamamlamıştı. Ferhat Akbaş ve öğrencileri, bu sezon ligde hiç mağlubiyet almadı. Resmi maçlarda aldıkları iki mağlubiyet de geçen haftaki Dünya Şampiyonası'ndaydı. İstanbul ekibi, Imoco Volley Conegliano ve VakıfBank'a kaybetmişti. 

 

Üçüncülük maçının ardından da Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Gerdau Minas galibiyeti sonrası "Zirveye yakınız ama henüz zirvede değiliz. Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki bu bronz madalya, bize dünyanın zirvesinde olmak için daha yapacak çok şeyimiz olduğunu gösterdi. Daha çok çalışmalı, oyunumuzu geliştirmeliyiz" demişti.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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