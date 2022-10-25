Ezel'in en hızlı adam olan adamı Eren değişimiyle şaşırttı! Gören bir daha bakıyor

Bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinin oyuncuları günümüzde hala konuşuluyor. Kerpeten Ali’ye söylediği sözlerle akıllara kazınan Eren karakteri yıllar sonra ortaya çıktı. Ezel dizisinde Eren’in babasını Kerpeten Ali karakteri öldürmüştü. Bu rolüyle akıllarda kalan oyuncunun şimdiki hali görenleri şaşırttı.
Ezel’in Eren’inden büyük değişimYayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Ezel dizisi bazı sahneleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Barış Falay’ın canlandırdığı Kerpeten Ali karakteri, Eren’in babasını kumarhane soygunu sırasında öldürmüştü. “ Ben dünyanın en hızlı adam olan adamıyım “ sözleriyle diziye damga vuran Eren karakterini Yağız Atakan Savaş canlandırmıştı.
Ezel dizisinin Eren’i yıllar geçse de akıllarda hep aynı rolüyle kaldı. Yağız Atakan Savaş, sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı ve çocukluk zamanlarından oldukça farklı gözüküyor. Sosyal medyada kendisine sık sık neden ekranlarda yer almadığı soruluyor. Genç isim artık oyunculuk yapmadığını belirtiyor. Son olarak influencer Berfu Yenenler’in yaptığı paylaşım ile yeniden kendini hatırlatan Yağız Atakan Savaş, şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. İşte Ezel dizisinin en hızlı adam olan adamı Eren’inin yeni hali: