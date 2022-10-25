Ezel'in en hızlı adam olan adamı Eren değişimiyle şaşırttı! Gören bir daha bakıyor







Ezel’in Eren’inden büyük değişim















Yağız Atakan Savaş kimdir, kaç yaşında?

Bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinin oyuncuları günümüzde hala konuşuluyor. Kerpeten Ali’ye söylediği sözlerle akıllara kazınan Eren karakteri yıllar sonra ortaya çıktı. Ezel dizisinde Eren’in babasını Kerpeten Ali karakteri öldürmüştü. Bu rolüyle akıllarda kalan oyuncunun şimdiki hali görenleri şaşırttı.Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Ezel dizisi bazı sahneleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Barış Falay’ın canlandırdığı Kerpeten Ali karakteri, Eren’in babasını kumarhane soygunu sırasında öldürmüştü. “ Ben dünyanın en hızlı adam olan adamıyım “ sözleriyle diziye damga vuran Eren karakterini Yağız Atakan Savaş canlandırmıştı.Ezel dizisinin Eren’i yıllar geçse de akıllarda hep aynı rolüyle kaldı. Yağız Atakan Savaş, sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı ve çocukluk zamanlarından oldukça farklı gözüküyor. Sosyal medyada kendisine sık sık neden ekranlarda yer almadığı soruluyor. Genç isim artık oyunculuk yapmadığını belirtiyor. Son olarak influencer Berfu Yenenler’in yaptığı paylaşım ile yeniden kendini hatırlatan Yağız Atakan Savaş, şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. İşte Ezel dizisinin en hızlı adam olan adamı Eren’inin yeni hali:Yağız Atakan Savaş, 24 Mart 1994 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Oyunculuğa 12 yaşında Çağdaş Oyunculuk Atölyesi’nde Ümit Çırak ile başlamıştır. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Fakültesi’nde eğitimine devam etmektedir. Uzun metrajlı ilk filmi olan Ulak’ta Ferhat karakterini canlandırmıştır. Bu rolü ile İkinci Yeşilçam En İyi Genç Yetenek Ödülü’ne aday olmuştur. Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere’nin başrollerinde yer aldığı Ezel dizisinde canlandırdığı Eren karakteriyle üne kavuşan oyuncu, daha sonra Mavi Kelebekler, Kayıp Şehir, Kaçak ve Ankara Yazı Vefa Mektubu, Taş Mektep ve İmkansız Olasılık adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Başarılı isim günümüzde artık oyunculuk yapmıyor. Yağız Atakan Savaş, 28 yaşındadır.