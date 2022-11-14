Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 09:22

Ezgi Asaroğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Ezgi Asaroğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Birçok farklı dizide rol alan Ezgi Asaroğlu, güzelliği ile birlikte başarısıyla da çok konuşuluyor. İzleyiciler Ezgi Asaroğlu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Ezgi Asaroğlu hakkında merak edilenler…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 09:22
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Ezgi Asaroğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Ezgi Asaroğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Dizilerin aranan yüzleri arasında yer alan Ezgi Asaroğlu hakkında merak edilenler araştırılıyor. Bizde Ezgi Asaroğlu hakkında merak edilen detayları sizlerle paylaşıyoruz.İşte Ezgi Asaroğlu hakkında merak edilenler…

EZGİ ASAROĞLU KİMDİR?

1987'de İzmir'de dünyaya gelen Ezgi Asaroğlu, 18 Haziran doğumludur. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamlayan Ezgi Asaroğlu, daha sonra oyunculuk sektöründe yöneldi. Reklam filmleri ile adını duyuran Asaroğlu, 2004 yılında Molped reklamında, 2005 yılında ise Çilek Mobilya reklamında yer aldı. 2007 yılına geldiğimizde ise Vodafone ve Biryağ reklamlarında rol alan Asaroğlu’nun ilk dizi deneyimi ise Emret Komutanım isimli dizi ile oldu.

Ezgi Asaroğlu Kimdir

Emret Komutanım'ın Gülenay’ı olarak tanınan Ezgi Asaroğlu,Sarp Levendoğlu, Demet Evgar, Arda Kural, Seda Akman gibi usta isimlerle birlikte kamera karşısına geçti.

2009 tarihinde birçok dizi ve filmde rol alan Ezgi Asaroğlu Cansel Elçin ile başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçti. 2013 yılında ise Yağmurdan Kaçarken isimli dizide rol aldı. 2014 yılında FOX TV'de ekrana gelen O Hayat Benim isimli dizisiyle daha tanınır bir hale geldi. Bizi de Bahar karakterine hayat veren güzel oyuncu 1.65 boyundadır.

EZGİ ASAROĞLU HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

2014'de O Hayat Benim(Bahar)

2013'deYağmurdan Kaçarken(İdil)

2013'de Sağ Salim 2 Sil Baştan

2013'de Aşk Kırmızı (Zeynep)

2012'de Cennetten Kovulmak(Emine)

2011- 2012Leyla ile Mecnun(Leyla Yılmaz)

2010'daEn Mutlu Olduğum Yer(Elif)

2009'daKampüste Çıplak Ayaklar(Deniz)

2009'da Acı Aşk(Seda Uygun)

2008'de Gece Sesleri(Zehra)

2008'de For a Moment, Freedom(Jasmin)

2007'de Yolcu(Kader)(TV Dizisi)

2007'de Menekşe ile Halil(Canay Balcı)

2006'daKızlar Yurdu(Gülenay)

2006'da Hatırla Sevgili(Rüya Gürsoy)

2008'de Binbir Gece(3. Sezon)(Duru)

2005'te Ne Gezer Aşk Dağlarda(Ayşe)

2005^te Emret Komutanım(Gülenay)

2004'te Bir Dilim Aşk(Pelin)

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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