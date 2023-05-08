Ezgi Mola bugün Mustafa Aksakallı'ya 'Evet' diyor!













Masumlar Apartmanı'ndaki başarılı rolüyle ününe ün katan Ezgi Mola, 'nın uzun süredir sevgilisi olan Mustafa Aksakallı ile bugün evleniyor.Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler gibi ünlü isimlerle projelerde de yer alan Mola, sessizce evlenme kararı alarak tüm arkadaşlarını şaşkına çevirmişti.GazeteMagazine'in haberine göre Ezgi Mola, iş arkadaşı ve yaklaşık dört yıllık sevgilisi Mustafa Aksakallı ile dünya evine giriyor. Aile ve yakın dostların da katılacağı düğüne 14 kişinin geleceği öğrenildi.Çiftin nikah şahitliklerini ise Sinan Engin e Oğulcan Engin'in yapacağı söylendi.