MAGAZİN
08 Mayıs 2023 - 15:05

Ezgi Mola bugün Mustafa Aksakallı'ya 'Evet' diyor!

Ezgi Mola, uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Mustafa Aksakallı'ya bugün 'evet' demeye hazırlanıyor. Çiftin, sade nikah kararının detayında 14 kişilik bir misafir grubunun yer alacağı öğrenildi.

MAGAZİN
08 Mayıs 2023 - 15:05
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Ezgi Mola bugün Mustafa Aksakallı'ya 'Evet' diyor!


Masumlar Apartmanı'ndaki başarılı rolüyle ününe ün katan Ezgi Mola, 'nın uzun süredir sevgilisi olan Mustafa Aksakallı ile bugün evleniyor. 

Ezgi Mola Mustafa Aksakallı'ya 'Evet' diyor



Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler gibi ünlü isimlerle projelerde de yer alan Mola, sessizce evlenme kararı alarak tüm arkadaşlarını şaşkına çevirmişti.

Ezgi Mola Mustafa Aksakallı'ya 'Evet' diyor

GazeteMagazine'in haberine göre Ezgi Mola, iş arkadaşı ve yaklaşık dört yıllık sevgilisi Mustafa Aksakallı ile dünya evine giriyor. Aile ve yakın dostların da katılacağı düğüne 14 kişinin geleceği öğrenildi.

Ezgi Mola Mustafa Aksakallı'ya 'Evet' diyor

Çiftin nikah şahitliklerini ise Sinan Engin e Oğulcan Engin'in yapacağı söylendi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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