MAGAZİN
09 Mayıs 2023 - 12:01

Ezgi Mola muradına erdi! Nikah fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı..

Ezgi Mola, dün 4 yıldır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Sadece 14 kişinin davet edildiği nikahtan fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı..

MAGAZİN
09 Mayıs 2023 - 12:01
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Ezgi Mola muradına erdi! Nikah fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı..


Bu güne kadar bir çok projede yer alan ve son olarak rol aldığı Masumlar Apartmanı aslı dizide ününe ün katan oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir birlikte olduğu iş insan sevgilisi Mustafa Aksakallı ile hayatlarını birbirine bağladı. Mola’nın nikah şahitliğini can dostum dediği Enis Arıkan yaparken Aksakallı'nın nikah şahitliğini Sinan Engin üstlendi.

Ezgi Mola muradına erdi! Nikah fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı



Düğünden fotoğrafların ise sosyal medyada paylaşıldığı görülürken bir süre sonra çiftte tebrikler yapmaya başladı. Ezgi Mola, Özgür Masur imzalı şık gelinliği ile hayranlarından tam not aldı.

Ezgi Mola muradına erdi! Nikah fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı

Bilindiği üzere düğüne 14 aile üyesi ve yakın arkadaşları katılmıştı. Covid-19 pandemisi öncesi düğün hazırlıkları yapan çiftler, salgından dolayı ertelemek zorunda kalmışlardı.

Ezgi Mola muradına erdi! Nikah fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı

“ÇOCUĞUMLA BİRLİKTE BÜYÜMEK İSTİYORUM”

Ezgi Mola'nın, Alem dergisi için vermiş olduğu bir röportajında çocuk sahibi olmak istediği ve onunla büyümek istediğini belirtmişti. Mola, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Ben de çocuk istiyorum. Eminim çok iyi görünüyorum. çocuğumla büyümek istiyorum Köpeğim olunca göğsüm ağrıyor, sanırım benim çocuğum, bu duyguyu anlamıyorum, heyecandan ölecekmiş gibi hissediyorum. 20 yaşımdayken de böyleydim, hala da öyleyim. ”

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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