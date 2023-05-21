Ezgi Mola'nın nikahından hiç görülmeyen kareler ortaya çıktı! En yakın arkadaşı Enis Arıkan habersiz paylaştı







İŞTE EZGİ MOLA'NIN NİKAHINDAN KARE











Ünlü oyuncu Enis Arıkan, 'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı Muzo karakteriyle büyük bir hayran kitlesi ediniyor. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan Arıkan, paylaşımlarıyla takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor. Espri anlayışıyla da dikkat çeken Arıkan, son olarak yakın arkadaşı olan oyuncu Ezgi Mola'nın nikah töreninden bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.Törende beyaz bir takım elbise giyen Arıkan, paylaşımına "Acaba gelini gölgede bırakmak için bembeyaz mı giyindim?" notunu düştü, hayranlarının beğenisini kazandı.