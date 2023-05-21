Ünlü oyuncu Enis Arıkan, 'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı Muzo karakteriyle büyük bir hayran kitlesi ediniyor. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan Arıkan, paylaşımlarıyla takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor. Espri anlayışıyla da dikkat çeken Arıkan, son olarak yakın arkadaşı olan oyuncu Ezgi Mola'nın nikah töreninden bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
MAGAZİN
21 Mayıs 2023 - 22:00
Ezgi Mola'nın nikahından hiç görülmeyen kareler ortaya çıktı! En yakın arkadaşı Enis Arıkan habersiz paylaştı
Ezgi Mola, dört yıldır beraber olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile geçtiğimiz hafta düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendi. Törene katılan Enis Arıkan, Mola ile birlikte çekilen fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ayrıntılar haberimizde...
MAGAZİN
21 Mayıs 2023 - 22:00
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Törende beyaz bir takım elbise giyen Arıkan, paylaşımına "Acaba gelini gölgede bırakmak için bembeyaz mı giyindim?" notunu düştü, hayranlarının beğenisini kazandı.
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