GÜNDEM
02 Aralık 2022 - 13:55

Ezgi Mola'ya destek olan Farah Zeynep Abdullah mahkemelik oldu! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor..

Batman davasında ceza alan Ezgi Mola'ya destek paylaşımı yapan Farah Zeynep Abdullah, Beşiri ilçesinde intihar ederek hayatına son veren İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Özel Harekat Astsubay Musa Orhan'a (25) hakaret etmekten yargılanıyor. Abdullah'ın Musa Orhan'a "sesli, yazılı veya görüntülü mesaj" ile hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

GÜNDEM
02 Aralık 2022 - 13:55
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Ezgi Mola'ya destek olan Farah Zeynep Abdullah mahkemelik oldu! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor..


Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan ve 2020 yılının Temmuz ayında silahla intihara teşebbüs eden 18 yaşındaki İpek Er, intiharından 34 gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Genç kız, arkasında bıraktığı intihar mektubunda Siirt'te görev yapan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Orhan hakkında "ağır cinsel saldırı" suçundan en az 12 yıl hapis cezası istemiyle Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken açılan davanın hemen ardından sosyal medyadan çok sert tepkiler yükselmişti.

Farah Zeynep Abdullah mahkemelik oldu! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor



Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020 tarihinde sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşmıştı. Musa Orhan'ın avukatı oyuncu Ezgi Mola hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve ünlü oyuhncu 24 Mayıs 2022'de çıktığı mahkemede 'hakaret' suçu işlediği kanaati ile 87 gün adli para cezasına karşılık olarak 6 bin 960 lira para cezasına çarptırılmıştı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DA EZGİ MOLA'YA DESTEK TWEETİ ATMIŞTI

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, davanın sona ermesinin ardından Ezgi Mola'ya destek olmak için tweet atan Farah Zeynep Abdullah ile ilgili suç duyurusu doyası hazırladı. 30 Ağustos tarihinde Uşak Banaz Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dosyasında; "Farah Zeynep Abdullah'ın hem sinema hem de sosyal medya alanında ünlü bir isim olduğuna dikkat çekilerek, "Bu itibarla toplumdaki herkesi yönetmeyi başarıyor. Tüm dünyada bir virüs gibi yayılan , toplumda hiçbir yasal statüsü olmayan ve olası liderlerden biridir. Farah'ın saldırgan paylaşımının sosyal medyada yayınlanmasının ardından Zeynep Abdullah ciddi bir kitleye saldırgan ve tehdit edici mesajlar gönderirken, müvekkili ve ailesi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. İnsan haklarına saygı duyduğunu defalarca dile getiren sanık, en temel haklardan biri olan masumiyet karinesi ilkesini hiçe sayarak kamuya dönüş yolunun aktif yol değil, yol olduğunu göstermiştir." denildi. Dosya arabuluculuk ofisine gönderilmiş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

Farah Zeynep Abdullah mahkemelik oldu! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor

“HERKESİN SORUMLULUKLARINA GÖRE BU DURUM FARKLI DEĞİL”

Farah Zeynep Abdullah, savcılığa verdiği ifadede, Musa Orhan'ın suç duyurusunun art niyetli olduğunu ve maddi kazanç sağlamayı amaçladığını belirterek, "Bu mesajı tarafımca hazırladım. Ancak iddia edildiği gibi bu mesajın karalama ile ilgisi yoktur. Siirt'te zanlı Musa Orhan'ın cinsel tacizine uğradığı öne sürülen İpek Er'in iddialarının adli tıp raporuyla doğrulandığı ve kızın intihar ettiği haberinin yer aldığı öğrenildi. Bir cinsel saldırı sonucu ülke çapında infiale neden oldu ve beni iliklerime kadar sarstı.

İpek Er'e bu cinsel saldırı sonrası intihar etmesi, Musa Orhan'ın merhum İpek Er'in vücudundan sızan spermleri ve Er'in intihar mektubunda yazılanlar sadece bende değil tüm toplumda infial, infiale neden oldu. Bu tepkinin sonucu ise binlerce kişinin sosyal ağlarda yaptığı binlerce paylaşım vardır. Paylaşımım hiçbir vicdan sahibi kişinin tepkisinden farklı değil" dedi.

CEZA DURUMU 2 YIL 4 AY'A KADAR

Farah Zeynep Abdullah, soruşturmanın ardından Musa Orhan'a ses, mesaj veya görüntülü mesajıyla hakaret ettiği iddiasıyla Banaz Asliye Ceza Mahkemesi'ne 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle suç duyurusunda bulunuldu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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