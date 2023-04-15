F-16'ların alım sürecinde olumlu gelişme! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü kalın duyurdu..













"TOKİ'NİN YAPTIĞI EVLER SAĞLAM DURUYOR"

"ANLAŞAMAZSAK KENDİ BİLDİĞİMİZ POLİTİKAYI UYGULARIZ"

"ONAY SÜRECİNE DOĞRU GİDİYORUZ"

"SURİYE’DE ÜÇ TANE ÖNCELİĞİMİZ VAR"

TV 100 kanalında yayınlanan canlı yayın pğrogramına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak çok önemli açıklamalar yaptı. İşte İbrahim Kalın'ın canlı yayında yaptığı açıklamalardan satırbaşları: - İstanbul depremi hükümet alanında en önemli önceliktir. Bakanlığın yardımıyla İstanbul'un oldukça detaylı bir sismik haritası çıkarıldı. Sokak sokak bakanlıklar çalıştı. Dolmabahçe'de düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısında tek bir soru vardı: Bir sonraki felaketi önlemek için ne yapılmalı? Öldüren binadır, deprem değil. Deprem bölgesinde yaşıyorsanız dayanıklı olan yapı stoğu oluşturmalısınız. İstanbul'da özel bir çalışma yapılıyor. Görüşmenin ardından Bakan iki önemli görüşme gerçekleştirdi. 11 meslek kuruluşu kurulmuştur. 1999 civarında ayrıntılı bina stoğu. Konferans yapıldığında yaklaşık 80 bilim insanı hazır bulundu. Konuyla ilgili çok sayıda paydaş bulunduğundan 7,5 saat boyunca onları dinledik.- Burada vatandaşların konuya öncelik vererek görmelerinde fayda var. Burada vatandaşların müşterinin yerine geçmesi gerekiyor. O zaman bu işi birlikte rahatlıkla yapabiliriz. Vatandaşın elini kolaylaştıran formüller üzerinde çalışıyoruz. Vatandaşların ekonomik geçiş yapmasına yardımcı olmak için çaba gösteriliyor. Vatandaşın elini hafifletecek formüller üzerinde çalışmalar yapılıyor. 1 hafta 10 gün içinde netleşir. TOKİ'nin deprem bölgelerinde yaptığı konutlar sabitlendi. TOKİ çok testten geçti. Deprem vurmadan önce bir değişiklik yapılmalı. Bu konuda hükümetin ve bakanlığımızın programı bellidir. İstanbul'la ilgili detaylı soruşturma sürüyor. Yakında duyuracağız. Önümüzdeki 5-10 yılda dönüşümü gerçekleştirme imkanımız var.- Mısır'da askeri darbe oldu ve bu büyük bir travmaydı. O iklimi yaratır ve siz de bu iklime tepki verirsiniz. Buradaki temel ilke kişinin kendi ulusal çıkarlarını korumasıdır. Prensip olarak savaşmamalıyız ama coğrafyanın bize, tarihin bize yüklediği bazı yükler var. Bu sorunları çözmeden ilerleyemeyiz. Müttefiklerimizin bu konuda Türkiye'nin yanında olması birinci ilkemizdir. - NATO bir güvenlik ittifakıdır. Son on yıldaki yoğun çabaların ardından NATO Anlaşması'nı kabul ettik. NATO'nun ana tehditlerinden biri terörizme karşı savaştır. Şu anda kimsenin izni olmadan İstihbarat, Savunma, Dışişleri ve İçişleri birimlerinin ilgili tüm birimleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda harekete geçiyoruz. - İnandığımız ve bildiğimiz politikaları ne zaman uygulayabileceğimizi ve ne zaman uygulayamayacağımızı kabul ediyoruz. Temellerden ödün vermeden adım adım anlatacağız. ABD'nin PYD ve YPG'ye verdiği desteğin ne kadar yanlış olduğunu çok kez söyledik.- Yönetim hala sürece devam etmek istiyor ve onay sürecine giriyor. Finlandiya'nın işgalinden sonra bu süreç daha da hızlanmıştır. Biz sadece 'Ülkenizdeki teröristlerden kurtulun' diyoruz." - İsveç'te PKK yapılanmasına dair bir açıklama yaşadılar. Meslektaşım Bay Oscar ile her zaman konuşuruz. PKK'nın İsveç'i bu kadar güçlü bir şekilde işgal ettiğini bilmediklerini söylediler. Onların mantığı şudur: İsveç'e saldırmayan örgüt terör örgütü değil olarak görüyoruz. Onlara söyledim "Yasa dışı ve alışılmadık bir şey istemiyoruz. Biz sadece teröristleri ülkenizden uzak tutacağımızı söylüyoruz." İstediğimiz bu ve o kadar da zor değil. Yaptıkları çok daha zor.- Suriye'nin üç önceliği var. Birincisi sınır güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadeledir. İkincisi, mültecilerin geri dönüşüdür, ancak gönüllü, isteyerek, onurlu ve güvenli bir şekilde. Şartlar olgunlaştığında dönüş yapılacaktır. Üçüncüsü, bu siyasi sürecin uygulanması.