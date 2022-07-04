F1 Halo nedir? Halo F1 araçlarında ne işe yarar?

Nefes kesen Formula 1 yarışlarında sona gelindi. Britanya Grand Prix'sinde gerçekleşen yarışın kazananı Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, kariyerinin ilk birinciliğini elde etti. İkicilikte Red Bull'da Sergio Perez yer alırken; üçünlükte ise Mercedes'ten Lewis Hamilton yer aldı.
Sezonun 10. yarışının ilk turunda Alpha Tauri'den Yuki Tsunoda, Alpine'den Esteban Ocon, Mercedes'ten George Russell, Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou ve Willams'tan Alexander Albon'un araçları kazaya karıştı. Gerçekleşen kaza sonrasında ise Russell, Albon ve Zhou'nun araçları yarışa devam etmedi.
Sezonun 10. yarışının ilk turunda Alpha Tauri'den Yuki Tsunoda, Alpine'den Esteban Ocon, Mercedes'ten George Russell, Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou ve Willams'tan Alexander Albon'un araçları kazaya karıştı. Gerçekleşen kaza sonrasında ise Russell, Albon ve Zhou'nun araçları yarışa devam etmedi.