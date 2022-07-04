Nedir?
04 Temmuz 2022 - 23:15

F1 Halo nedir? Halo F1 araçlarında ne işe yarar?

Merakla takip edilen Formula 1 yarışlarında gerçekleşen kaza sonrasında Formula 1 raçlarında kullanılan 'Halo' bir kez daha gündemdeki yerini aldı. 2018'den bu yana alınan bir kararla araçlara eklenen Halo'nun ne olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, F1 Halo nedir? Halo ne işe yarar? Formula 1 araçlarında 4 senedir kullanılan Halo hakkında merak edilenler...

Nedir?
04 Temmuz 2022 - 23:15
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F1 Halo nedir? Halo F1 araçlarında ne işe yarar?
Nefes kesen Formula 1 yarışlarında sona gelindi. Britanya Grand Prix'sinde gerçekleşen yarışın kazananı Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, kariyerinin ilk birinciliğini elde etti. İkicilikte Red Bull'da Sergio Perez yer alırken; üçünlükte ise Mercedes'ten Lewis Hamilton yer aldı.

f1

Sezonun 10. yarışının ilk turunda Alpha Tauri'den Yuki Tsunoda, Alpine'den Esteban Ocon, Mercedes'ten George Russell, Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou ve Willams'tan Alexander Albon'un araçları kazaya karıştı.

Gerçekleşen kaza sonrasında ise Russell, Albon ve Zhou'nun araçları yarışa devam etmedi.

araç ters döndü tribünlere çarptı

Araç ters dörek tribünlere çarptı

Yarış esnasında gerçekleşen kazada Alfa Romeo'nun pilotu Guanyu Zhou'nun aracı, ters döndü. Kum havuzuna doğru sürüklenerek bariyerleri aşan araç tribünlere çarptı.

23 yaşındaki Zhou'ya ilk müdahale pistte yapılırken tedbiren sağlık merkezine götürüldü. Daha sonra ise 23 yaşıdnaki pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği açıklandı.

Yaşanan bu kazanın ardından ise Formula 1 araçlarında kullanılan "Halo" yeniden gündeme geldi.

halo nedir

F1 Halo nedir, ne işe yarar?

Pilotların araç içinde yer aldıkları bölümün önüne eklenen bu sistem, üç noktadan araca bağlanmaktadır. Eklenen bu sistemle birlikte pilotların yaşayabileceği kazalardan en az hasarla ayrılmaları amaçlanmaktadır. Araçların aerodinamiği için Halo'yu takımların yerleştirmesine izin verilmektedir. Fakat Halo'nun takımlarca üretilmesine izin verilmemektedir.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)'nun 2017 yılında almış kararla birlikte 2018 yılındaki sezondan itibaren Formula 1, Formula 2, Formula 3, Formula Regional, Formula E ve Formula 4 araçlarına Halo'nun ekleneceğini ve bu sisteminin kullanımının zorunlu hale getireleceği açıklanmıştır. 

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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